Muzeum umění v Olomouci na doporučení ministra odstranilo ukrajinskou vlajku

Pracovníci Muzea umění v Olomouci dnes ráno z jeho budovy v historickém centru města odstranili ukrajinskou vlajku. Na sídle muzea visela od zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Muzeum vlajku stáhlo poté, co ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) příspěvkovým organizacím spadajícím pod ministerstvo kultury doporučil, aby na svých budovách preferovaly vlajky České republiky a Evropské unie, vyplývá z vyjádření ministerstva.
"Ministerstvo kultury nevydalo plošný zákaz, pouze doporučilo držet standardní označení budov státních institucí. Státní příspěvkové organizace mají reprezentovat stát jako celek a zachovávat institucionální neutralitu. Proto je standardem, že na jejich budovách jsou vyvěšeny především vlajky ČR a EU," uvedl dnes na dotaz ČTK Klempíř.
Doporučení adresované příspěvkovým organizacím podle něj nezpochybňuje podporu Česka vůči Ukrajině. "Ta pokračuje na úrovni vlády i jednotlivých resortů. Já jsem se zároveň v těchto dnech připojil ke společnému dopisu 22 evropských ministrů kultury k 61. ročníku Bienále v Benátkách, který upozorňuje na problematičnost možné účasti ruských zástupců v době pokračující agrese vůči Ukrajině," dodal Klempíř.
Rozruch kvůli ukrajinským vlajkám na veřejných budovách vyvolal loni na podzim předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), který necelý den po svém zvolení do čela dolní parlamentní komory nechal ze sněmovní budovy odstranit ukrajinskou vlajku. Visela tam od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Opoziční politici jeho rozhodnutí odsoudili a ukrajinské vlajky vyvěsili z oken svých kanceláří. V novoročním projevu pak Okamura tvrdě kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu.
Modro-žlutou vlajku vyvěsilo po únoru 2022 také například Národní muzeum v Praze na své hlavní budově na Václavském náměstí. Vlajka loni v létě ustoupila propagaci výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam, které do Česka zapůjčila Etiopie. Koncem letošního února aktivisté ze skupiny Kaputin a iniciativy Občanský rozcestník na budovu ukrajinskou vlajku promítli. Laserovou projekci vlajky střídali s projekcí nápisů "Rusko musíme porazit" v češtině a angličtině.