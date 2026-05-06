Muzeum umění v Olomouci představuje retrospektivu sochařky Marie Bartuszové

Muzeum umění v Olomouci (MUO) připravilo výstavu věnovanou Marii Bartuszové, jedné z nejpozoruhodnějších a přitom dlouho opomíjených sochařek střední Evropy. Projekt s názvem Malé prázdno plné malého nekonečného vesmíru umístěný do výstavních prostor Muzea moderního umění navazuje na mezinárodní úspěch její tvorby potvrzený v posledních letech například prezentacemi v londýnské Tate Modern či salcburském Museum der Moderne, řekli dnes novinářům zástupci muzea.
Aktuální výstava vznikla ve spolupráci muzea s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou a Archivem Marie Bartuszové v Košicích. "Je součástí řady výstav, jimiž MUO zpřístupňuje autorky a autory s kořeny v Československu, jejichž význam pro domácí prostředí často potvrdilo až výrazné zahraniční ocenění,“ uvedla kurátorka výstavy Gina Renoti?re.
Pražská rodačka Maria Bartuszová (1936–1996), která většinu života tvořila v ústraní slovenských Košic, rozvíjela originální sochařský jazyk založený na vztazích mezi hmotou, prázdnem a dotykem. "Výchozím významovým prvkem pro ni byla nádoba, předmět vytvářející dutý tvar. Nádoba-váza, tvarem podobná ženskému tělu, je archetypálním symbolem mateřství, plodnosti, kreativity, života a rodičovství," uvedla další kurátorka výstavy Gabriela Garlatyová.
Návštěvníci na výstavě spatří klíčové okruhy autorčiny tvorby: od raných biomorfních plastik přes experimenty s takzvaným gravistimulovaným či pneumatickým odléváním, díky nimž se hmota proměňuje v tenkou, téměř zranitelnou skořápku. Díla přitom odrážejí práci Bartuszové s fyzikálními principy - tlakem, gravitací či nafukováním. "Kolem roku 1981 začala také experimentovat s dutými formami balonů. Ve stavu tuhnutí do sebe vkládala tenké skořápky vejčitých tvarů a vrstvila z nich Nekonečná vejce," doplnila kurátorka Garlatyová.
Dílo Marie Bartuszové představily na samostatných výstavách londýnská galerie Tate Modern a salcburské Museum der Moderne, které se konaly v letech 2022 až 2024. Objevilo se také na bienále v Benátkách v roce 2022. Její práce mají ve sbírkách přední světové galerie a muzea jako je Tate v Londýně či Centre Pompidou v Paříži.