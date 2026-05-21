Muzeum umění vzdává poctu tvorbě Jindřicha Štreita,otevřelo výstavu Z města ven!

V roli fotografa i organizátora výstav v Sovinci na Bruntálsku, který se v době normalizace stal významným místem neoficiální výtvarné kultury v Československu, představuje Muzeum umění v Olomouci tvorbu Jindřicha Štreita. Výstava s názvem Z města ven! je tak rozdělena na dvě části, návštěvníci na ní uvidí díla českých a slovenských umělců i dosud nepublikované autorovy fotografie. Muzeum výstavu připravilo při příležitosti letošních autorových osmdesátin, řekli dnes novinářům jeho zástupci. Otevřena bude do 6. září.
"Výstava má několik podstatných momentů, letos Jindřich Štreit slaví životní jubileum 80 let a tato výstava je připravena jako pocta jeho životnímu dílu. Rozdělili jsme ji na dvě pomyslné části - tou první, všeobecně známou, je jeho fotografická poloha, tou druhou je jeho činnost kurátorská, která se kdysi nazývala osvětová. Autor již v polovině 70. let ze Sovince vytvořil malou nenápadnou oázu v normalizační šedi, která neumožňovala některým důležitým umělcům vystavovat v oficiálních výstavních síních, a na Sovinci tuto možnost dostali," řekla kurátorka výstavy Štěpánka Bieleszová.
Z těchto výstavních projektů podle kurátorky vznikla řada přátelství, které výstava naznačuje. Štreitovu tvorbu tak provází výstava tří desítek děl nejvýznamnějších českých a slovenských výtvarníků, ale i jeho přátel, mezi které patří umělci jako Václav Cigler, Adriena Šimotová či Rudolf Sikora, podle jehož jednoho z děl nese název i samotná výstava.
Další část výstavy přináší dosud nepublikované fotografie z 80. let, které vznikaly v prostředí bývalých Sudet. Štreit na nich zachycuje mezilidské vztahy, tradice, radosti i těžkosti běžného života. Pět desítek snímků doprovází také film, který je koláží rozhovorů. "Výstava je pro mne velmi důležitá, završuje mou mnohaletou aktivitu," řekl dnes novinářům Štreit. Doplnil, že na svých snímcích se snažil zachytit vývoj vesnice i rodin, které sledoval i několik let. "Jsou to pro mě velké příběhy. Ať chceme, nebo nechceme, fotografie je prostředek, jak zastavit čas. To jsem si silně uvědomoval, proto jsem neměl žádné tendence ze Sovince, kde jsem začal učit od roku 1967, odejít. Stále tam bydlím," doplnil Štreit.