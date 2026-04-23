Muzeum v Olomouci nabízí zdarma vstup na Století relativity,chystá novou výstavu

Díla předních osobností českého výtvarného umění první poloviny 20. století jsou nyní návštěvníkům Muzea moderního umění v Olomouci přístupná zdarma. Instituce dočasně zrušila vstupné do stálé expozice Století relativity I, a to v období mezi skončením krátkodobých výstav a zahájením nové přehlídky věnované sochařce Marie Bartuszové, která začne 6. května, sdělil ČTK mluvčí muzea umění Olomouc (MUO) Tomáš Kasal.
Za běžných okolností je vstup do expozice součástí vstupenky na aktuální výstavy. Ty však nyní v muzeu skončily - návštěvníci mohli naposledy vidět například sbírku Martina Součka či dílo grafika Miroslava Střelce. Do otevření nové výstavy proto muzeum umožňuje bezplatný přístup ke své stálé kolekci, uvedl Kasal.
Expozice Století relativity I mapuje vývoj českého výtvarného umění od počátku 20. století do období druhé světové války. Zahrnuje směry jako expresionismus, kubismus, kuboexpresionismus, civilismus či exotismus 20. let, stejně jako pozdější abstrakci a surrealismus. Závěrečná část reflektuje válečné období. "Návštěvníci mohou spatřit díla takových umělců, jako byli Emil Filla, Josef Mařatka, Otto Gutfreund, Josef Čapek, Bohumil Kubišta, Hana Wichterlová, Toyen, Josef Šíma, Vincenc Makovský, Václav Špála a mnozí další," uvedl mluvčí.
Druhá část stálé expozice s uměním druhé poloviny 20. století a ze současnosti nyní hostuje v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Od července se v obnovené podobě opět vrátí do Muzea moderního umění.
Od 6. května muzeum nabídne novou výstavu věnovanou Marii Bartuszové s názvem Malé prázdno plné malého nekonečného vesmíru. Projekt navazuje na rostoucí mezinárodní ohlas autorčina díla, které bylo v posledních letech představeno například v londýnské Tate Modern či v salcburském Museum der Moderne. "Výstava představí hlavní okruhy tvorby Bartuszové - od raných biomorfních plastik přes experimenty s gravitačním odléváním až po pozdní pneumatické objekty," dodal Kasal.
Výstava představí nejdůležitější díla Marie Bartuszové - menší sádrové plastiky a jejich odlitky do bronzu či hliníku či rozměrné reliéfy a objekty, z nichž některé ještě veřejnost nemohla spatřit. Výstava potrvá do 13. září.