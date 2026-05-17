Muzeum v Prostějově otevře výstavu o nuceném vystěhování Drahanské vrchoviny

Muzeum a galerie v Prostějově otevře mimořádnou putovní výstavu mapující nucené vystěhování Drahanské vrchoviny za druhé světové války. Expozice nese název Donuceni odejít a popisuje období Drahanska v letech 1940 až 1945. Podle zástupců muzea přináší dosud nejucelenější veřejnou prezentaci jednoho z největších nucených přesunů obyvatelstva na Moravě v období nacistické okupace, sdělila ČTK mluvčí muzea Renata Janečková. Výstava se otevře příští týden ve čtvrtek.
Projekt vznikl ve spolupráci Moravského zemského muzea a Muzea Vyškovska. "Výstava se věnuje dramatickým osudům obyvatel Drahanské vrchoviny, kde bylo v letech druhé světové války nuceně vystěhováno 33 českých obcí a více než 17.000 obyvatel z okresů Prostějov, Vyškov a Blansko. Důvodem bylo rozšíření vojenského prostoru u Vyškova, který vznikl již v roce 1935 a po okupaci Československa přešel pod správu německého wehrmachtu jako Truppenübungsplatz Wischau," uvedla Janečková.
Návštěvníci projdou historií od rozhodnutí o rozšíření vojenského cvičiště přes jednotlivé etapy evakuací, život v náhradních domovech a každodenní nejistotu vystěhovaných rodin až po složité poválečné návraty, obnovu obcí a utváření kolektivní paměti regionu.
Samostatná část výstavy přibližuje také fungování vojenského prostoru za první republiky i během okupace, jeho správu, osobnosti velitelů a proměny krajiny poznamenané militarizací. "Vedle originálních exponátů, fotografií a archiválií mohou návštěvníci zhlédnout unikátní dokumentární film, interaktivní mapu a také si zakoupit publikaci vydanou k výstavě," upřesnila autorka a kurátorka výstavy Dana Vedra z historického oddělení Moravského zemského muzea v Brně.
Výstava propojuje klasickou muzejní prezentaci s audiovizuálními a interaktivními prvky. Součástí expozice je autorský dokumentární film vytvořený přímo pro projekt nebo mapa, která návštěvníkům umožňuje sledovat jednotlivé etapy vystěhování, konkrétní obce, historické prameny i osobní příběhy lidí zasažených nucenou migrací. Příprava projektu trvala téměř pět let a opírá se o rozsáhlý historický výzkum, archivní dokumenty, fotografie i zaznamenané výpovědi pamětníků.
Součástí výstavního projektu jsou také doprovodné edukační programy pro všechny stupně škol. První velká beseda s pamětnicí a promítáním se uskuteční v kině Metro v Prostějově 28. května. Pro veřejnost jsou připraveny i komentované prohlídky s autorkou výstavy.