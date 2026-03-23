Na festival AFO se přihlásilo 583 snímků z 58 zemí, soutěžit jich bude 71

Autor: ČTK
  11:15aktualizováno  11:15
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Celkem 583 snímků z 58 zemí světa přihlásili tvůrci do letošního ročníku mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO). Pořadatelé z nich do soutěžních kategorií vybrali 71 snímků, řekla dnes ČTK mluvčí přehlídky Martina Vysloužilová. Festival, který začne 28. dubna a potrvá do 3. května, letos spojuje téma Společná řeč. Nabídne také debaty, živé podcasty, workshopy, venkovní projekce i virtuální realitu a koncerty.

V mezinárodní soutěži se představí 20 titulů, z nichž 16 bude mít na festivalu českou a dva mezinárodní premiéru. "Diváci se mohou těšit na snímek André je idiot, dokument Podzemí o jeskyních, laboratořích a tunelech pod našimi nohami, který produkoval Darren Aronofsky a jehož komentář namluvila Sandra Hüller, nový film režisérky Sary Dosy O času a vodě nebo na letošního vítěze prestižního festivalu Sundance Medvěd otravný," uvedla Vysloužilová.

V soutěži českých a slovenských filmů se o přízeň poroty uchází 11 snímků. Chybět nebudou novinky režisérů Tomáše Elíška, Bibiany Beňové a Kateřiny Kořínkové, Hany Novákové nebo Ondřeje Vavrečky. Krátká soutěž nabídne 21 filmů rozdělených do pěti tematických pásem. "Doporučuji pásmo Co se mění, které ukazuje vřelost a zájem o vědecké poznání perspektivou lidské houževnatosti. Filmy nás zavedou třeba do vzdálených údolí Špicberků, kde dvě zooložky zkoumají sobí trus nebo na zanikající odlehlou meteorologickou stanici na severu Švédska," uvedl vedoucí programu Dominik Vontor.

Poprvé bude součástí AFO také soutěž imerzivních médií, která propojí umění, vědu a společenskou interakci. Jedním z nich bude například instalace Kroky pokroku, která návštěvníky posadí do autentických vlakových sedaček zachráněných z vyřazeného vagónu. Při cestě napříč časem se setkají s osobnostmi české vědy a techniky.

Festival nabídne i další tematické sekce, které rozvíjí jeho zastřešující motiv. Patří mezi ně například sekce Ahoj! jak se máš? o současném způsobu propojení mezi lidmi či sekce Diagnóza: neznámá věnující se mimořádně složitým diagnózám. Diváci se mohou těšit například i na sekci Ozvěny budoucnosti o tom, jak si lidé v různých dobách představovali budoucnost.

Sekce Hudba je věda nabídne vystoupení britského vědce a producenta Maxe Coopera, který v Husově sboru propojí elektronickou hudbu s generativními vizuálními projekcemi a vědeckými koncepty. V doprovodném programu se mohou návštěvníci těšit i na obří nafukovací model planety Země a astrosféry a nově na jarní kino pod širým nebem.

AFO je největším festivalem populárně-vědeckého filmu v Evropě. Od roku 1966 propojuje vědce, filmaře, studenty i širokou veřejnost a vytváří prostor pro sdílení poznání i debatu o světě, ve kterém žijeme.

