Na Hradeckém rybníku u Tovačova se objevila vzácná keptuška stepní, která do České republiky zalétá jen výjimečně. V tuzemsku byla dosud zaznamenána osmnáctkrát. Na střední Moravě se v minulosti objevila například u Chropyně, Majetína či na Záhlinických rybnících. Na Hradeckém rybníku byla pozorována v letech 2000 a 2012. ČTK to sdělil Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku.
Keptuška stepní hnízdí převážně ve stepích Kazachstánu a na zimu odlétá do severovýchodní Afriky. Nyní ji lze podle Šafránka zahlédnout v hejnu čejek chocholatých na Hradeckém rybníku nebo na okolních polích.
Velikostí se keptuška podobá čejce chocholaté, nemá však chocholku a vyznačuje se delšími černými nohami, výrazným nadočním proužkem a hnědavým zbarvením zad a křídel. Často se přidružuje právě k hejnům čejek, s nimiž vyhledává potravu na polích, v mokřadech nebo na dnech vypuštěných rybníků.