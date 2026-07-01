Na Jadranu u Oseka nad Bečvou utonul senior, případ policie vyšetřuje

Starší muž utonul v úterý ve vodní nádrži Jadran v katastru obce Osek nad Bečvou na Přerovsku. Tělo objevili svědci zhruba 50 metrů od břehu a vytáhli jej na břeh, oživit se jej ale nepodařilo, sdělila dnes ČTK mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová. Podle dosavadních informací jde o první utonutí během letošní letní sezony v Olomouckém kraji.
Tragédie se stala v úterý odpoledne. Svědci, kteří muže vytáhli, mu také poskytli první pomoc. "Po příjezdu hlídek na místo pokračovali policisté v poskytování pomoci až do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Resuscitace byla bohužel neúspěšná a muž v seniorském věku na místě zemřel," uvedla policejní mluvčí.
Podobný případ vyšetřovali policisté v kraji naposledy loni v listopadu, kdy v jednom ze štěrkopískových jezer Poděbrady u Olomouce utonul jednapadesátiletý muž. Z jezera jej po oznámení svědků vytáhli hasiči, zachránit se ho však již rovněž nepodařilo.