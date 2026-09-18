Na Jesenicku začne mezinárodní festival Karla Ditterse, nabídne devět koncertů

Devět koncertů vážné hudby na různých místech Jesenicka nabídne od soboty 19. září do 4. října Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu. Akce nese jméno rakouského skladatele, houslisty a dirigenta, který na Jesenicku pobýval ve druhé polovině 18. století. S jeho osobou se bude letošní ročník pojit nejvíce, zazní však i díla dalších světových skladatelů, sdělila ČTK ředitelka festivalu Hana Polášková. Festival pořádá Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu.
"Letošní dramaturgie připomene především osobnost a tvorbu Karla Ditterse z Dittersdorfu, který na Jesenicku dlouhá léta žil a tvořil. V programu zazní několik jeho děl, mimo jiné koncert pro kontrabas a orchestr nebo komorní skladby," uvedla Polášková.
Zahajovací koncert bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Kromě Dittersových skladeb zahraje orchestr Camerata Moravia také díla Wolfganga Amadea Mozarta. O den později se program přesune do Zlatých Hor, kde zazní koncert s názvem Nebeská harmonie. "Jedním z hlavních vrcholů festivalu bude Pergolesiho Stabat mater, které zazní 24. září v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku," doplnila ředitelka festivalu.
Na festivalu se mohou zájemci těšit také na kytarový recitál Jiřího Mecy nebo na koncert Vyznání strun se Sukovým kvartetem. Festival uzavře ženský pěvecký sbor JK Voices v kostele svatého Václava v Lipové-lázních. "Program letošního ročníku nabídne také hudbu Vivaldiho, Telemanna, Rejchy, Martinů, Suka a dalších autorů. Nechybí ani jazzový koncert Clarinet Factory," dodala Polášková.
Festival zavítá kromě Jeseníku, Zlatých Hor a Lipové-lázní také do České Vsi, Bělé pod Pradědem, Supíkovic, Javorníku a Žulové. Kostel svatého Josefa v Žulové se letos stane novým festivalovým místem.
Přehlídka má na severu kraje dlouholetou tradici, letos jde o 34. ročník. Rakouský skladatel, houslista a dirigent Karl Ditters z Dittersdorfu pobýval na zámku Jánský Vrch na Jesenicku v letech 1769 až 1794 a v následujících letech jako vrchnostenský hejtman v Jeseníku. Jánský Vrch se stal záhy střediskem hudebního života pro celé Slezsko. Ditters za téměř 30 let pobytu v Javorníku složil čtyři desítky komických oper a je považován za jednoho z německých zakladatelů tohoto žánru. Je také autorem symfonií, instrumentálních koncertů a komorních skladeb, složil 50 oper a 200 symfonií.