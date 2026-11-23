Moravské divadlo Olomouc uvede v pátek 27. listopadu premiéru britské frašky Hra, která se zvrtla autorů Henryho Lewise, Jonathana Sayera a Henryho Shieldse. Inscenace pracuje s principem divadla na divadle a sleduje soubor, kterému se při premiéře detektivní hry postupně začne hroutit téměř vše, co se pokazit může. Novinářům to dnes řekl ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš.
Novinka podle Gerneše rozšíří repertoár činohry o další komediální titul, který sází na situační humor, nadsázku a nečekané divadelní situace. Olomoucké nastudování komedie připravila režijní dvojice Darek Král a Roman Vencl. Děj frašky se odehrává během premiéry fiktivní inscenace Vražda na Havershamském panství. Členové divadelní společnosti musejí během představení čelit sérii nečekaných komplikací, technických problémů a nehod, přesto se snaží hru dovést až do konce.
"Text hry je specifický tím, že obsahuje opravdu přesně předepsané věci, které se musí stát. To znamená, že v tomto případě úplně nejde o režii. Je to, jako když skládáte stavebnici lega. Máte tisíc dílečků a snažíte se, aby z toho na konci byla ta pirátská loď, která je na obrázku," uvedl Vencl. Roli principála divadelní společnosti a představitele inspektora Cartera hraje Lukáš Červenka, Charlese Havershama ztvární Petr Vaněk, Thomase Colleymoora Jan Ťoupalík a Perkinse Tomáš Krejčí.
Preciznost a souhra všech účinkujících jsou pro tento typ komedie podle režisérů zásadní. Herci musí zvládnout nejen své role, ale také náročnou pohybovou choreografii, při níž zdánlivě náhodné nehody vznikají podle přesně stanoveného plánu. "Ve scéně jsou předměty, které musí herci chytat, podrazit nebo posunout. Když máte hrát třeba Romea, tak jde o to ty jednotlivé scény motivovat, prožívat a opečovávat je. Tady je to spíše o choreografii," řekl Král.
Významnou roli v inscenaci podle Krále hraje také scénografie, která je nedílnou součástí komických situací. Jejím autorem je Jakub Kopecký, scénograf režijního dua SKUTR. V roce 2006 byl nominován na Cenu Alfréda Radoka a v letech 2016 a 2019 získal Cenu divadelní kritiky za scénografii inscenací Pěna dní a Kytice. Kostýmy navrhla výtvarnice, scénografka a ilustrátorka Jitka Nejedlá.
Hra, která se zvrtla měla premiéru v roce 2012 a postupně se stala jednou z nejúspěšnějších britských divadelních frašek posledních let. V současnosti je nejdéle uváděnou komedií na londýnském West Endu, byla přeložena do 30 jazyků a hraje se v řadě zemí. V Česku tuto komedii uvedla divadla například v Kladně, Praze, Chebu, Liberci, Brně a Zlíně.