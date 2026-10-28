Na koridoru mezi Přerovem a Hulínem srazil vlak člověka, na místě zemřel

Autor: ČTK
  11:40aktualizováno  12:03
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na železničním koridoru mezi Přerovem a Hulínem srazil dnes dopoledne vlak člověka v kolejišti, na místě zemřel. ČTK to dnes řekla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková. Dálková i regionální doprava na trati byla na více než hodinu zastavena, provoz je již obnoven, informovaly na webu České dráhy.

Podle Správy železnic se nehoda stala u Říkovic na Přerovsku, vlaky tudy jezdí směrem na Zlín a Uherské Hradiště nebo opačným směrem přes Přerov například na Olomouc a Ostravu. "Šlo o zranění neslučitelná se životem," doplnila mluvčí záchranné služby. Provoz na trati byl obnoven podle drah v 11:10, vlaky mohou podle dopravce nabírat zpoždění pět až 15 minut.

Tragická nehoda na trati se stala v Olomouckém kraji také v úterý vpodvečer na železničním koridoru mezi Zábřehem na Šumpersku a Mohelnicí, kde zemřel po střetu s nákladním vlakem muž. I tam musel být provoz na páteřní trati na několik hodin zastaven. Vlaky nabíraly zpoždění 60 až 120 minut.

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