Na železničním koridoru mezi Přerovem a Hulínem srazil dnes dopoledne vlak člověka v kolejišti, na místě zemřel. ČTK to dnes řekla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková. Dálková i regionální doprava na trati byla na více než hodinu zastavena, provoz je již obnoven, informovaly na webu České dráhy.
Podle Správy železnic se nehoda stala u Říkovic na Přerovsku, vlaky tudy jezdí směrem na Zlín a Uherské Hradiště nebo opačným směrem přes Přerov například na Olomouc a Ostravu. "Šlo o zranění neslučitelná se životem," doplnila mluvčí záchranné služby. Provoz na trati byl obnoven podle drah v 11:10, vlaky mohou podle dopravce nabírat zpoždění pět až 15 minut.
Tragická nehoda na trati se stala v Olomouckém kraji také v úterý vpodvečer na železničním koridoru mezi Zábřehem na Šumpersku a Mohelnicí, kde zemřel po střetu s nákladním vlakem muž. I tam musel být provoz na páteřní trati na několik hodin zastaven. Vlaky nabíraly zpoždění 60 až 120 minut.