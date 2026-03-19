Na železničním koridoru mezi Grygovem na Olomoucku a Brodkem u Přerova dnes krátce po 09:00 nákladní vlak srazil a usmrtil člověka. Provoz na frekventované trati z Olomouce do Přerova byl kvůli tomu dočasně zastaven. Vlaky tam už jezdí po jedné koleji, nabírají ale další zpoždění. Vyplývá to z informací Správy železnic. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.
České dráhy (ČD) na webu oznámily, že člověka pohybujícího se v kolejišti srazil nákladní vlak jiného dopravce. "Probíhá zásah složek Integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události," uvedly. Policejní mluvčí Ivana Skoupilová ČTK sdělila, vlakem sražená osoba zraněním na místě podlehla. "Přesné příčiny a okolnosti tragédie zjišťujeme," dodala.
Provoz mezi stanicemi Grygov a Brodek u Přerova je po nehodě stále omezen. "Jízda vlaků je možná pouze sníženou rychlostí po jedné traťové koleji ze dvou. Za místem omezení lze očekávat navýšení zpoždění vlaků cca o pět až 20 minut," upozornily ČD. Například ranní vlak ze Starého Města u Uherského Hradiště přijede do Olomouce se zhruba hodinovým zpožděním. Ostatní vlaky, které jedou přes úsek mezi Grygovem a Brodkem u Přerova, mají zpoždění až několik desítek minut.