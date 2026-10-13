Na železničním koridoru u Přerova byl kvůli možnému poškození trakčního vedení zhruba tři čtvrtě hodiny zastavený provoz. Stav trolejí prověřovali technici Správy železnic. Kolem 21:45 byl obnoven provoz po jedné koleji a o půl hodiny později už omezení skončilo. Informoval o tom mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Na koridoru u Přerova kvůli podezření na poruchu trakčního vedení stál provoz
Vaše fotky z Prahy
-
13.10.2026 15:54
-
13.10.2026 15:53
-
13.10.2026 15:52
-
13.10.2026 15:51
-
13.10.2026 15:51
-
13.10.2026 15:51
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo čokoládovou tyčinku. Tomuto fenoménu se říká impulzivní nákup a pro obchodníky představuje obrovský byznys. S...
Dodávce chybělo kolo, přesto s ní řidič z Balkánu převážel kontejner a BMW
Zdá se to až nepochopitelné, ale policisté na Písecku zastavili řidiče dodávky, které chybělo kolo a na dalších nebylo několik šroubů. S autem přesto dokázal jet a ještě převážet další vozidlo s...
Společnost ExaGrid oznamuje rekordní výsledky v objemu objednávek a tržbách za třetí čtvrtletí
Huť František v Sázavě píše nový příběh. Místo skla láká na akce, kulturu i brunch
Vysoké stropy, cihly a sklo. Huť František v Sázavě mění bývalou sklárnu v místo pro konference, svatby i kulturní večery. Na návštěvu ale nepotřebujete firemní pozvánku ani slavnostní šaty. Zastavit...
Teplárny pokračují v odchodu od uhlí, nové technologie naplno spustí za tři roky
Další krok k ukončení spalování uhlí ve dvou velkých teplárnách Moravskoslezského kraje má za sebou společnost Veolia Energie. V Karviné uhlí nahradí kombinace zemního plynu a tuhých alternativních...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Požár bytu v karlovarské Požární ulici. Hasiči zachraňovali i dvě děti
Hasiči ve středu od časného rána zasahovali u požáru bytu v Požární ulici v Karlových Varech. Plamenné hoření se už podařilo uhasit, informovali kolem 5:00 na síti X. Na místo vyjelo osm jednotek....
Plyn po hormuzské krizi zůstává více než 2x dražší, biomasa zdražila méně
Demolice domu, který překáží křižovatce, se zpožďuje. A obsadili ho bezdomovci
Zdržení nabírá připravovaná demolice domu, který překáží rozšíření křižovatky havlíčkobrodské Masarykovy a Ledečské ulice. Ačkoliv ji radnice slibovala už přes léto, dům stále na svém místě stojí. A...
Duch Nikoly Tesly a boj o zahrádky. Déčko chystá seriál o energii, který překvapí
Režisér Ondřej Veverka propojuje hrané scény s animací a trikovými efekty, aby děti pobavil i vzdělal. V novém dobrodružném seriálu Energomise na Déčku se Kubík s Aničkou vydávají na misi za...
Sýček v ohrožení. Sucho decimuje populaci, ochránci sovám donášejí hlodavce
Velmi málo mláďat sýčka obecného letos evidují ornitologové v oblasti severozápadních Čech, v níž žije největší populace těchto zákonem chráněných sov. Podle odborníků zde vyvedli sýčci pouhých 48...
Signal Festival 2026: Kdy začíná, kolik stojí vstupné a kde najdete světelné instalace
Signal Festival 2026 rozzáří Prahu od čtvrtka 15. do neděle 18. října. Čtrnáctý ročník přehlídky světelného a digitálního umění nabídne 21 instalací, dvě festivalové trasy v centru a Dejvicích i...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Česko přijde o nejvyšší stavbu v zemi. Kdy a kde sledovat demolici vysílače Liblice
Na první pohled ničím nezajímavá louka nedaleko staré kolínské silnice u Českého Brodu se v posledních dnech stala centrem zájmu nadšenců do staré techniky a radioamatérů. Z širého okolí se sem...
Není co pálit. Tak tristní sezonu nepamatujeme, smutní jihomoravské palírny
Osmdesát lidí přijíždí v běžné sezoně pálit meruňky do palírny v Tišnově. Letos dorazili jen dva zájemci. Takový obrázek ilustruje zmar letošní úrody. Jarní mrazy a následné sucho připravily ovocnáře...