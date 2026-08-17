Na koridoru u Přerova uvízlo auto mezi závorami, řidička závoru včas prorazila

Omezení provozu na hlavním železničním koridoru a škodu ve výši zhruba 100.000 korun způsobila dnes na Přerovsku řidička, která s osobním autem uvízla na přejezdu mezi závorami. Když se blížil vlak, nakonec autem prorazila závory a ujela, sdělil ČTK mluvčí policie Libor Hejtman. Ve vlaku cestovalo 400 lidí, nikdo nebyl zraněn, uvedla Správa železnic.
Událost se odehrála dnes kolem 11:00 na železničním přejezdu mezi obcemi Přerov a Hulín. "Podle prvotního šetření řidička pravděpodobně oslněná sluncem přehlédla světelnou a zvukovou signalizaci i padající závory. Vjela na železniční přejezd, kde se mezitím závory zcela sklopily. Žena pak pohotově zareagovala a před přijíždějícím vlakem vyrazila s vozidlem vpřed, prorazila závoru a přejezd opustila," uvedl policejní mluvčí.
Vozidla se tedy nestřetla. "Řidička nebyla pod vlivem alkoholu, byla jen lehce v šoku. Ve vlaku cestovalo téměř 400 lidí. Při nehodě nebyl nikdo zraněn," doplnil policejní mluvčí.
Podle Martina Kavky ze Správy železnic se nehoda stala na hlavním železničním koridoru v úseku Říkovice - Přerov, provoz tam nehoda omezila na více než 1,5 hodiny. Provoz byl nejprve veden po jedné koleji, poté měly vlaky kvůli opravě železničního přejezdu omezenou rychlost.