Na městské hrobce v Šumperku přibyl QR kód se jmény pochovaných

Autor: ČTK
  12:59aktualizováno  12:59
ilustrační snímek

Návštěvníci hřbitova v Šumperku si nově mohou pomocí QR kódu zobrazit seznam lidí pochovaných v městské hrobce určené pro takzvané sociální pohřby. Kód je umístěn přímo na hrobce a po načtení mobilním telefonem nabídne základní informace o zemřelých, jejichž ostatky zde byly uloženy, informovala na webu města mluvčí radnice Jana Kaněvová. Sociálních pohřbů v Šumperku přibývá, loni jejich počet vzrostl až o dvě třetiny. Město tyto pohřby vypravuje na své náklady.

Městská hrobka slouží jako společné pietní místo pro ukládání uren lidí, o jejichž pohřeb se neměl kdo postarat. Díky QR kódu si mohou nyní zájemci připomenout jména lidí, kteří byli součástí života ve městě. "Město Šumperk tím chce pietní místo více přiblížit veřejnosti a zároveň důstojně uchovat památku na občany, kteří zemřeli bez rodinného zázemí nebo bez blízkých, kteří by zajistili jejich poslední rozloučení," uvedla mluvčí radnice.

Statistiku sociálních pohřbů si město vede od roku 2014. Nejvíce jich bylo v roce 2021, kdy město vypravilo 30 takových pohřbů. Naopak nejméně jich bylo v roce 2017, a to čtyři. "V roce 2024 město zajistilo 15 sociálních pohřbů, v roce 2025 jejich počet vzrostl na 25. Jen v letošním roce bylo zatím vypraveno dalších sedm sociálních pohřbů," doplnila mluvčí radnice. Město muselo navýšit i finanční limit na tuto službu, rozdíl oproti roku 2024 činil přibližně 204.000 korun.

Výrazné zvýšení zaznamenala loni také další města v Olomouckém kraji. Například v Přerově se počet sociálních pohřbů zvýšil již předloni, kdy jich bylo 15, o 11 více než předchozí rok. Loni město vypravilo 20 sociálních pohřbů, náklady dosáhly 175.564 korun, zjistila ČTK. Olomoucká radnice loni vypravila 55 sociálních pohřbů, o 12 více než předloni. Vyšší počet zaznamenala loni také radnice v Hranicích na Přerovsku, bylo jich devět, zhruba dvojnásobek oproti rokům 2024 a 2023. Podobná situace je také v Zábřehu na Šumpersku. Zatímco v roce 2023 i předloni město vypravilo pět pohřbů, loni jich bylo osm.

Sociální pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území člověk zemřel, v případě, že neměl blízké. Jde o úspornou formu s nízkými náklady, obvykle jde o zpopelnění bez smutečního obřadu a bez zveřejnění oznámení na smuteční vývěsce. Náklady takového pohřbu se pohybují kolem 10.000 až 15.000 korun. Počty sociálních pohřbů narůstají podle zástupců radnic v souvislosti s finanční nouzí, podepisuje se na tom také bezdomovectví či osamělost seniorů.

