Na Nemilance v Olomouci se zabydleli bobři, stavění hrází monitorují odborníci

Na říčce Nemilance v okrajové části Olomouce se postupně zabydlely tři rodiny bobrů. Stavění jejich hrází monitorují odborníci, aby předešli případným problémům se vzedmutou hladinou. ČTK to dnes sdělil vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka. Bourání hrází postavených z větví se neosvědčilo, bobři je k nelibosti místních dokážou takřka přes noc obnovit, aby si vodní tok regulovali podle svých představ.
První bobří rodinka se na Nemilanku přemístila už před několika lety a neodradily ji ani práce vodohospodářů na úpravě koryta. Posléze se k Nemilance přemístily další dvě bobří skupiny. Bobři tam staví hráze a ucpávají propustek. "I když po vyčištění propustku přišly na řadu i pachové ohradníky, jež měly bobří aktivity zastavit, bobři je obcházejí a spokojeně tvoří. Nemají přirozené nepřátele, ale naopak dobré podmínky a dostatek potravy," uvedl Loyka s tím, že zákon chrání bobra i místo, kde žije.
"Z pohledu městské samosprávy je podstatné, že působením bobrů zatím nedochází k žádné problematické situaci. V případě hrozících problémů ale vodohospodáři i správci zeleně musí mít možnost situaci rychle řešit, překážku v toku či poškozené dřeviny odstranit a zabránit tak škodám na majetku města či Olomoučanů," řekla primátorka Miroslava Ferancová (ANO).
Podle místního obyvatele Pavla Šošolíka si břehy Nemilanky oblíbili nejen bobři, ale také ondatry a vydry. Občas tam lze spatřit i nutrie. "Je obdivuhodné, co vše dokáže bobr za pár hodin udělat, jak velké kusy dřeva umí dotáhnout. A pak si tu hráz proti proudu ještě zapře," uvedl Šošolík, který počínání bobrů může sledovat díky záznamům bezpečnostní kamery.
Bobři se v Olomouci volně pohybují v ramenném systému řeky Moravy i na přítocích a žijí téměř na všech uzavřených vodách v Olomouci a okolí. Letos byli spatřeni i v centru města. Podle Loyky jde o potomky bobrů, kteří byli v 90. letech navráceni do Litovelského Pomoraví při záchranném programu zaměřeném na posílení bobří populace v tuzemské přírodě. Bobr je chráněný nejen v Česku, ale i ve světě.
Rychlé odstranění či úpravu bobřích hrází a sídel, kvůli kterým hrozí vylití vody z koryta řek a potoků, umožňuje výjimka krajského úřadu. Každoročně je využívána na několika místech Olomouckého kraje, kde bobří hráze ohrožují majetek v okolí vodních toků. Povodí Moravy vyčíslilo roční škody způsobené bobry na několik milionů korun.