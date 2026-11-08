Na Olomoucku dnes hořel rodinný dům, škoda je tři miliony korun

Autor: ČTK
  17:16aktualizováno  17:16
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hasiči dnes v Charvátech na Olomoucku likvidovali požár rodinného domu. Nikdo při něm neutrpěl zranění, způsobil však škodu za tři miliony korun. Příčinou vzniku požáru byl horký popel vysypaný do plastové popelnice. Na sociální síti to uvedl mluvčí krajských hasičů Josef Koláček.

Při příjezdu hasičských jednotek se již oheň rozšířil na celou střechu. "Z domu jsme vynesli jednu propan-butanovou láhev. Na místo byl povolán i protiplynový speciál. Naším zásahem se podařilo uchránit část bytových prostor domu a sousední rodinný dům stojící v těsné blízkosti," uvedl mluvčí.

K zásahu využili hasiči výškovou techniku. Poté, co požár dostali pod kontrolu, postupně rozebírali konstrukce střechy a stropu a dohašovali skrytá ohniska hoření.

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