Na Olomoucku jde do boje o Senát pět kandidátů, všichni jsou zaregistrováni

V senátních volbách v olomouckém volebním obvodu č. 66 se o hlasy voličů utká pět kandidátů, všichni jsou zaregistrováni. ČTK to dnes řekl vedoucí oddělení vnitřních věcí litovelské radnice Miroslav Havran. Voliči se budou ve volbách rozhodovat mezi zástupci hnutí ANO, KDU-ČSL, uskupení 24/7, SPD a Levice. Zájem kandidátů je menší než před šesti lety, tehdy o tento post usilovalo sedm lidí. První kolo senátních voleb se bude spolu s krajskými volbami konat 9. a 10. října.
Volební období v tomto obvodu končí bývalému starostovi Nákla Marku Ošťádalovi, který byl do Senátu zvolen za STAN. Hnutí kandidátku tentokrát nestaví, Ošťádal, který se na síti prezentuje jako "hanácké senátor", bude mandát obhajovat za nově vzniklé hnutí 24/7; musel přitom shromáždit dostatečný počet podpisů. "Jak už jsem říkal předem, volební kampaň dělat nebudu. Dělal jsem ji šest let tím, jak jsem vykonával svou práci, a tím jsem měl oproti svým protikandidátům i velkou výhodu. V zájmu férového předvolebního klání jim teď do toho už nechci vstupovat a nechám vše na prostém zhodnocení své dosavadní práce," vzkázal voličům.
Do volebního klání o senátní post v obvodu 66, který zahrnuje část Olomoucka a Šumperska, se zapojí také rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michael Kohajda. Bývalého poslance nominovala KDU-ČSL, kandiduje jako nestraník s podporou ODS, TOP 09 a Pirátů. SPD v olomouckém obvodu nominovala náměstka hejtmana a bývalého poslance Pavla Jelínka. ANO bude reprezentovat náměstek hejtmana Martin Škurek (ANO). Piráti ani STAN senátní kandidátky v tomto obvodu nepostavili, zjistila ČTK.
Před šesti lety v olomouckém obvodu zvítězil tehdejší starosta obce Náklo Marek Ošťádal se 68,76 procenta hlasů, druhý Jan Zahradníček (ANO) získal 31,23 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přibližně 18,5 procenta voličů.
Kandidáti do Senátu za obvod č. 66 Olomouc v roce 2020 a 2026:
Navrhující strana Kandidát 2020 Kandidát 2026
ANO Jan Zahradníček, náměstek hejtmana, starosta Medlova Martin Škurek, náměstek hejtmana
ČSSD Jaroslav Vomáčka,
děkan fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci -
ODS Radek Vincour, starosta Uničova
KDU-ČSL František John, starosta Zábřehu Michael Kohajda, rektor Univerzity Palackého, má i podporu ODS, TOP 09 a Pirátů
STAN Marek Ošťádal, starosta Nákla -
Piráti Zdeněk Žák, bankovní specialista
TOP09 -
SPD Stanislav Kaláb, předseda olomouckého krajského fotbalového svazu Pavel Jelínek, náměstek hejtmana
hnutí 24/7 Marek Ošťádal, senátor
Levice Zdeněk Beil, člen celostátního výboru Levice
Zdroj: ČTK, Městský úřad Litovel