Archeologové objevili v Charvátech na Olomoucku dosud neznámé opevněné sídliště ze starší doby bronzové. Pravěké hradisko, které mohlo sloužit jako centrum okolních komunit, chránily tři linie obranných příkopů. Archeologové při záchranném výzkumu odkryli také čtyři hroby a pozůstatky osídlení z několika pravěkých období. Rozsah opevněného areálu pomohl odhalit také geofyzikální průzkum, sdělila dnes ČTK mluvčí Archeologického centra Olomouc (ACO) Nikola Jandová.
Výzkum prováděli archeologové od září do konce října kvůli plánované stavbě rodinných domů. Na čtyřech stavebních parcelách a části budoucí cesty zdokumentovali přibližně 40 archeologických objektů. Patřily mezi ně sídlištní a zásobní jámy, pohřby a obranné příkopy. Nejhlubší z příkopů dosahoval zhruba 3,3 metru a v horní části byl široký přes 7,5 metru. Výzkum bude pokračovat v návaznosti na další stavební práce.
Opevněné sídliště archeologové předběžně spojují s věteřovskou kulturou ze starší doby bronzové. Bylo na vyvýšené terase nad řekou Moravou, jejíž okolní svahy poskytovaly přirozenou ochranu. Na přístupnějších místech obyvatelé vybudovali systém příkopů, dva z nich se podařilo částečně prozkoumat.
"O pravěkém osídlení Charvát víme již z předchozích výzkumů. Překvapilo nás však zjištění, že se zde nacházelo opevněné sídliště. Takové místo mohlo mít význam nejen pro své obyvatele, ale také pro okolní komunity," uvedl archeolog Vít Záhorák. Poloha nad řekou Moravou mohla obyvatelům hradiska umožňovat kontrolu pohybu v krajině. Rozsah a uspořádání opevnění i jeho skutečnou funkci však musí upřesnit další odborný výzkum, uvedli odborníci.
Na odkryté příkopy navázal geofyzikální průzkum odborníků z Masarykovy univerzity v Brně. "Nedestruktivní měření umožnilo zachytit další archeologické struktury na sousedních pozemcích, aniž by bylo nutné zasahovat do terénu. Výsledky naznačují, že opevněný areál pokračuje také do okolních polí a zahrad," doplnila mluvčí ACO.
Výzkum doložil také opakované využívání oblasti různými pravěkými komunitami. Nejstarší nálezy pocházejí z 5. a 4. tisíciletí před našim letopočtem a souvisejí s lengyelskou a jordanovskou kulturou. V sídlištních jámách archeologové objevili keramické zlomky, zvířecí kosti a kamenné nástroje. Pozornost upoutaly především čtyři kostrové hroby, které archeologové předběžně spojují s kulturou se šňůrovou keramikou. V jednom z nich bylo uloženo asi desetileté dítě s kamenným sekeromlatem, typickým předmětem mužských pohřbů této kultury. Druhý hrob se vyznačoval neobvyklou polohou kosterních pozůstatků.
Nálezy nyní čeká laboratorní zpracování, odborníci si od antropologických analýz slibují upřesnění věku a pohlaví pohřbených lidí. Výzkum keramiky, přírodovědných vzorků a případné radiokarbonové datování má pomoci určit jednotlivé fáze osídlení i vznik a funkci opevněného areálu. Zaměřit se chtějí i na objasnění rozsahu pravěkého hradiska.