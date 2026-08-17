Na Olomoucku se střetl vlak s dobytkem, dvě zvířata střet nepřežila

Na Olomoucku se v neděli večer střetl osobní vlak jedoucí na trati mezi Olomoucí a Bruntálem s dobytkem. Dvě zvířata střet s vlakem nepřežila, nikdo z 45 cestujících neutrpěl zranění. Provoz na trati byl obnoven po necelých třech hodinách. Policie se případem dále zabývá, sdělil dnes ČTK mluvčí olomoucké policie Jaroslav Herzán.
Nehoda se stala kolem 20:00 mezi stanicemi Domašov nad Bystřicí a Moravským Berounem. "Poblíž trati se páslo stádo krav. Dvě zvířata se během pastvy dostala až na koleje, kde následně došlo ke střetu s projíždějícím vlakem. Vzhledem k profilu trati nebyl strojvedoucí schopen vlak včas zastavit. Zvířata srážku nepřežila," popsal policejní mluvčí.
Ve vlaku v té době cestovalo 45 lidí, nikdo z nich neutrpěl žádné zranění. "Na místě nebyla zjištěna žádná škoda na vlakové soupravě," dodal mluvčí.
Podobný případ na stejné trati se stal v srpnu 2013, tehdy osobní vlak jedoucí na trati z Bruntálu do Olomouce narazil do stáda krav. Na místě zůstalo 17 usmrcených zvířat. Cestujícím ani strojvedoucímu se nic nestalo. Nehoda se tehdy stala v úseku mezi Dětřichovem nad Bystřicí a Moravským Berounem. Policie tehdy uvedla, že krávy utekly z oploceného pozemku.