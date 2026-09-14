Na pokusných pozemcích olomoucké přírodovědy vykvetl kriticky ohrožený ibišek

Autor: ČTK
  11:17aktualizováno  11:17
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

V mimořádně hojné míře vykvetl letos na pokusných pozemcích v areálu Univerzity Palackého (UP) kriticky ohrožený ibišek trojdílný, jde zřejmě o důsledek teplého léta. Jeho výskyt v Olomouci je podle odborníků o to zajímavější, že jde o jednu z nejsevernějších známých lokalit, kde tento vzácný polní plevel na Moravě roste. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici přírodovědecké fakulty. Část exemplářů nyní zamíří do herbářových sbírek, kde budou sloužit jako doklad o výskytu druhu i pro budoucí výzkum, sdělili dnes ČTK zástupci UP.

Ibišek vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu (CARC) sídlícího v holickém areálu UP. "Na našich pokusných pozemcích jsme první kvetoucí ibišek zaznamenali přibližně před třemi lety. Letošní masový výskyt čítající desítky kvetoucích rostlin je pravděpodobně důsledkem suchého a teplého léta, které rostlině poskytlo vhodné podmínky pro vzcházení a kvetení," uvedla Kateřina Smékalová z výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin CARC.

Přestože jde v české přírodě o velmi vzácný a ohrožený druh, na zemědělských plochách může být jeho přítomnost problematická. Ibišek je totiž potenciálním mezihostitelem viru mozaikovitosti okurek. "Naším hlavním úkolem je udržování genetických zdrojů zelenin, včetně tykvovitých rostlin, proto musíme porost ibišku bohužel odstranit, abychom snížili riziko napadení pěstovaných plodin," doplnila Smékalová.

Pro herbářové sbírky je proto využijí botanici z přírodovědecké fakulty. Díky mimořádnému množství nalezených rostlin nabídnou některé herbářové položky také dalším vědeckým institucím. "Takto masivní výskyt ibišku trojdílného se skutečně nevidí každý den. I na jižní Moravě jde o velkou vzácnost. Jsme proto rádi, že jsme mohli vše podrobně zdokumentovat," uvedl Michal Hroneš z katedry botaniky.

Jak se vzácná rostlina na pokusná pole v Olomouci dostala, zatím není jasné. Nejbližší známá lokalita jejího výskytu je necelých šest kilometrů jihozápadně od holického areálu, poblíž Olšan. "Možností je několik. Může jít o přirozené šíření z okolních lokalit, nelze však vyloučit ani zavlečení semen společně s osivem. Další možností je, že se ibišek v areálu vyskytuje už delší dobu a jeho semena přežívají v půdě, dokud nenastanou vhodné podmínky pro klíčení," dodal Hroneš.

Ibišek trojdílný je nápadný velkokvětý polní plevel příbuzný známým pokojovým a zahradním ibiškům. V České republice se vyskytuje především v nejteplejších oblastech jižní Moravy, jeho přirozený areál zahrnuje suché a teplé oblasti jižní Evropy a západní Asie. Ibišek trojdílný není jediným vzácným polním plevelem, který se v holickém kampusu vyskytuje. Botanici zde zaznamenali například také úporek hrálovitý či diviznu švábovitou.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Koláž trolejbusů vytvořených AI

Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co teprve takový, který by zvládl Vltavu či zasněžený Petřín? Podívali jsme se s pomocí umělé inteligence...

Do Liberce přijel legiovlak s novou výstavou věnovanou skautům a Sokolu

Do Liberce pĹ™ijel legiovlak s novou vĂ˝stavou vÄ›novanou skautĹŻm a Sokolu

Legiovlak, který je replikou vlaku používaného československými legionáři v Rusku, hostí ode dneška novou výstavu věnovanou Sokolu a skautskému hnutí. Prvním...

15. září 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Dohoda o dodávkách tepla otevírá firmě SUAS dveře ke zpracování odpadu

ilustrační snímek

Dohoda s Karlovými Vary o pokračování dodávek tepla umožní společnosti SUAS GROUP pokračovat v plánech na energetické využití odpadu. Ten se má stát jedním ze...

15. září 2026,  aktualizováno 

Crestyl a WOOD & Company spouští rezidenční projekt Šárka obklopený přírodou

15. září 2026  12:30

Přelouč opravila dům, bydlet v něm budou lékaři nebo strážníci

ilustrační snímek

Přelouč na Pardubicku dokončila rekonstrukci dvojdomu ve Sportovní ulici, kde vznikly čtyři byty pro pracovníky nedostatkových profesí. Bytovou rezervu bude...

15. září 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Při Dnech otevřených ateliérů budou moct lidé na Vysočině navštívit 131 míst

ilustrační snímek

Při letošních Dnech otevřených ateliérů (DOA) se budou moci lidé na Vysočině podívat do 131 ateliérů, zkušeben a dílen. Je to víc než před rokem, kdy bylo...

15. září 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Nemocnice modernizovala sály jednodenní chirurgie, lékařům usnadní práci

Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie....

Po 23 letech se operační sály jednodenní chirurgie v Nemocnici Jihlava dočkaly rozsáhlé rekonstrukce. Proměnou prošly čtyři sály včetně bronchoskopického. Práce zahrnovaly také technické a provozní...

15. září 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Vedení Brna chce schválit prodej stadionu Zbrojovce, poruší tím ale zákon

Jednání zastupitelů Brna 15. září 2026. Dorazili i fanoušci fotbalové Zbrojovky.

Zákonům to sice odporuje, což ale v Brně očividně nevadí. Zastupitelé města na dnešním jednání od devíti hodin rozhodují o tom, jestli i navzdory zákonným postupům schválí prodej zchátralého stadionu...

15. září 2026  5:42,  aktualizováno  12:09

KVÍZ: Jak dobře znáte kuriozity českých voleb?

Členové volební komise sčítají hlasy po skončení voleb do Poslanecké sněmovny....

Podzimní komunální a senátní volby 2026 se neúprosně blíží a kampaně pomalu vrcholí. Ačkoliv volby určují budoucí směřování našich obcí i složení horní komory Parlamentu, český volební systém a...

vydáno 15. září 2026

Petřínská strán

Petřínská strán

Centrum Prahy od Petřína

vydáno 15. září 2026  11:54

Týnský chrám

Týnský chrám

Úterní ráno z Petřínské stráně

vydáno 15. září 2026  11:54

Byt 1+kk České Budějovice
Byt 1+kk České Budějovice

V. Volfa, České Budějovice - České Budějovice 2
2 890 000 Kč

Více z nabídky 110 228 nemovitostí

Co krok, to hřib. Sever Čech je teď houbařský ráj, muž natočil nevídanou úrodu

Premium
Rodina z Ústí nad Labem vyrazila během uplynulého víkendu houbařit k Tisé na...

Sever Čech, tedy oblast Krušných hor, Děčínsko, Liberecko a Českolipsko se proměnily v houbařský ráj. Po dlouhých měsících sucha vozí lidé z lesů plné košíky. Jeden z houbařů natočil, jak na Děčínsku...

15. září 2026  11:52

Chvaletice mění park, přibudou platany, japonské třešně i nové chodníky

ilustrační snímek

Chvaletice na Pardubicku dokončují obnovu městského parku. Zhruba před 20 lety tam obyvatelé postupně vysázeli stromy. Výsadba tehdy neměla jednotnou koncepci,...

15. září 2026  10:13,  aktualizováno  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet