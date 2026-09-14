Na pokusných pozemcích olomoucké přírodovědy vykvetl kriticky ohrožený ibišek

V mimořádně hojné míře vykvetl letos na pokusných pozemcích v areálu Univerzity Palackého (UP) kriticky ohrožený ibišek trojdílný, jde zřejmě o důsledek teplého léta. Jeho výskyt v Olomouci je podle odborníků o to zajímavější, že jde o jednu z nejsevernějších známých lokalit, kde tento vzácný polní plevel na Moravě roste. Výskyt vzácné rostliny zdokumentovali také botanici přírodovědecké fakulty. Část exemplářů nyní zamíří do herbářových sbírek, kde budou sloužit jako doklad o výskytu druhu i pro budoucí výzkum, sdělili dnes ČTK zástupci UP.
Ibišek vykvetl na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu (CARC) sídlícího v holickém areálu UP. "Na našich pokusných pozemcích jsme první kvetoucí ibišek zaznamenali přibližně před třemi lety. Letošní masový výskyt čítající desítky kvetoucích rostlin je pravděpodobně důsledkem suchého a teplého léta, které rostlině poskytlo vhodné podmínky pro vzcházení a kvetení," uvedla Kateřina Smékalová z výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin CARC.
Přestože jde v české přírodě o velmi vzácný a ohrožený druh, na zemědělských plochách může být jeho přítomnost problematická. Ibišek je totiž potenciálním mezihostitelem viru mozaikovitosti okurek. "Naším hlavním úkolem je udržování genetických zdrojů zelenin, včetně tykvovitých rostlin, proto musíme porost ibišku bohužel odstranit, abychom snížili riziko napadení pěstovaných plodin," doplnila Smékalová.
Pro herbářové sbírky je proto využijí botanici z přírodovědecké fakulty. Díky mimořádnému množství nalezených rostlin nabídnou některé herbářové položky také dalším vědeckým institucím. "Takto masivní výskyt ibišku trojdílného se skutečně nevidí každý den. I na jižní Moravě jde o velkou vzácnost. Jsme proto rádi, že jsme mohli vše podrobně zdokumentovat," uvedl Michal Hroneš z katedry botaniky.
Jak se vzácná rostlina na pokusná pole v Olomouci dostala, zatím není jasné. Nejbližší známá lokalita jejího výskytu je necelých šest kilometrů jihozápadně od holického areálu, poblíž Olšan. "Možností je několik. Může jít o přirozené šíření z okolních lokalit, nelze však vyloučit ani zavlečení semen společně s osivem. Další možností je, že se ibišek v areálu vyskytuje už delší dobu a jeho semena přežívají v půdě, dokud nenastanou vhodné podmínky pro klíčení," dodal Hroneš.
Ibišek trojdílný je nápadný velkokvětý polní plevel příbuzný známým pokojovým a zahradním ibiškům. V České republice se vyskytuje především v nejteplejších oblastech jižní Moravy, jeho přirozený areál zahrnuje suché a teplé oblasti jižní Evropy a západní Asie. Ibišek trojdílný není jediným vzácným polním plevelem, který se v holickém kampusu vyskytuje. Botanici zde zaznamenali například také úporek hrálovitý či diviznu švábovitou.