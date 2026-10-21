Na postu šéfa olomoucké činohry vystřídá Romana Vencla režisér David Vyhnánek

Moravské divadlo Olomouc bude mít od příští divadelní sezony nového šéfa činohry. Romana Vencla vystřídá po deseti letech režisér a dramaturg David Vyhnánek. Vencl odchází z postu uměleckého šéfa na vlastní žádost, v Moravském divadle zůstává jako člen souboru. Sedmadvacetiletý Vyhnánek, který působí jako kmenový režisér ostravského Divadla Mír a spolupracuje také s divadelní platformou Ductus Deferens, vyhrál ve výběrovém řízení. O pozici vedení činohry se ucházelo šest kandidátů, řekli dnes novinářům zástupci divadla.
Nového uměleckého šéfa činohry vybírala sedmičlenná komise složená z osobností uměleckého a akademického světa. Vyhnánek od ní dostal jednoznačnou podporu. "Zaujal svou promyšlenou koncepcí, energií a jasnou představou o dalším směřování olomoucké činohry. Oceňuji, že chce navázat na to, co se souboru podařilo vybudovat, a současně mu dát nový impuls," uvedl ředitel divadla David Gerneš.
S Moravským divadlem Olomouc se Vyhnánek setkal už při práci na inscenaci Kati. Zkušenost s olomouckým souborem v něm podle jeho umělecké koncepce posílila zájem podílet se na jeho dalším směřování. K Olomouci ho kromě profesních zkušeností pojí také osobní vztah k regionu, pochází z Jesenicka. "V činohře Moravského divadla vidím velký potenciál. Mým cílem je navázat na její silné stránky, využít zkušenosti současného souboru a postupně rozvíjet jeho umělecké možnosti. Věřím, že se nám podaří posílit jeho postavení na české divadelní scéně a zároveň oslovovat široké spektrum diváků," uvedl budoucí umělecký šéf činohry.
Ve své koncepci klade důraz na hereckou kvalitu, jasnou uměleckou identitu souboru a spolupráci s režiséry a dalšími tvůrci, kteří propojují precizní práci s herci se současným divadelním jazykem. Kromě divácky přístupných titulů chce vytvářet prostor také pro náročnější inscenační přístupy a témata. Za důležité považuje hledání rovnováhy mezi uměleckou kvalitou, potřebami publika a ekonomickou udržitelností projektů.
Dosavadní umělecký šéf činohry Vencl oznámil odchod z této pozice ještě před zahájením současné divadelní sezony. Do této funkce ho před deseti lety jmenoval tehdejší ředitel divadla Pavel Hekela. Vencl připomněl, že v té době byl nejmladším uměleckým šéfem v České republice. Jeho nástupce by tak měl v tomto prvenství s ohledem na svůj věk pokračovat. "Byla to nádherná zkušenost a neuvěřitelná jízda nabitá všemi emocemi, jaké si jen dokážete představit," uvedl Vencl.