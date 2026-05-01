Na přerovské akci Kytarový rekord si společně zahrály dvě stovky kytaristů

Dvě stovky kytaristů se dnes sešly v Přerově na desátém ročníku akce Kytarový rekord. Na parkánu přerovských hradeb si společně zahráli šest skladeb. Letošní ročník byl věnovaný osobnostem spojeným s Přerovem, podtitul zněl S Přerováky až za oceán. Dorazilo 204 kytaristů všech věkových kategorií, řekl ČTK pořadatel Pavel Ondrůj. Loni si společně zahrálo rekordních 230 lidí.
"Jsme spokojení, krásně nám vyšlo počasí, hezky jsme si zahráli a zazpívali. Přišli nejen kytaristé z Přerova a okolí, také z Ostravy nebo Prahy, je to nadregionální záležitost," uvedl Ondrůj. Do akce se zapojili kytaristé ve věku zhruba od 12 let až po osmdesátníky.
Akce, která cílí na co největší počet strunových hráčů na jednom místě, připomenula přerovské rodáky Josefa Kainara, Jaroslava Wykrenta a Pavla Nováka. S básníkem Kainarem byla spojená píseň Rent Party Blues, v Česku známá s Kainarovým textem pod názvem Já bych si rád najal dům, v českém znění ji nazpíval Waldemar Matuška. Druhou připomínkou byla zhudebněná báseň Stříhali dohola malého chlapečka, kterou na svém albu v roce 1976 uvedl Vladimír Mišík.
Jaroslava Wykrenta připomenuli účastníci kytarové exhibice ve třech skladbách. Zazněla skladba Bělásek i balada Lásko Marie Rottrové z roku 1974, k níž Wykrent napsal hudbu i text. Třetí píseň se vedle Wykrenta týkala i hudebníka Pavla Nováka. Na rokenrolové skladbě Jaký jsem spolupracovali oba umělci. Nechyběla píseň Jimmyho Hendrixe Hey Joe, která zní na přerovských hradbách od prvního ročníku akce.