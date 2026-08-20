Na Přerovsku jdou do senátních voleb jen čtyři kandidáti, jsou zaregistrovaní

Autor: ČTK
  12:48aktualizováno  12:48
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V přerovském senátním obvodu se budou letos o hlasy voličů ucházet jen čtyři kandidáti. Budou to zástupci z hnutí ANO, ODS, SPD a ČSNS. O registraci všech kandidátů, kteří podali kandidátní listinu, rozhodl přerovský magistrát. Rozhodnutí v pátek zveřejní na úřední desce, řekl dnes ČTK Pavel Šlesinger z odboru vnitřní správy přerovské radnice. Zájem o volby je letos podstatně menší než před šesti lety. Tehdy přerovský magistrát registroval 11 uchazečů.

Funkční období v přerovském obvodu končí senátorce Jitce Seitlové (KDU-ČSL). Místopředsedkyně Senátu Seitlová už dříve oznámila, že mandát obhajovat nebude, lidovci v přerovském obvodu kandidáta nemají.

Hnutí ANO bude reprezentovat poslanec a přerovský primátor Petr Vrána. O místo senátora usiloval již v roce 2020, kdy kvůli tomu složil poslanecký mandát. Postoupil tehdy do druhého kola, ve kterém ho porazila právě lidovecká politička Seitlová. Kdyby se stal senátorem, automaticky mu zanikne mandát poslance.

ODS v přerovském volebním obvodu č. 63 nominovala jako kandidáta radního Přerova Jakuba Navaříka. Do senátních voleb jde i SPD, která navrhla krajského neuvolněného radního a přerovského zastupitele Dana Chromce. Kandidátku podal i lékař Marek Obrtel z České strany národně sociální, uvedla strana na svých stránkách. Piráti ani STAN senátní kandidátky nestavily, potvrdili již dříve ČTK jejich zástupci.

V přerovském obvodu dosavadní senátorka Seitlová získala před šesti lety 55,90 procenta hlasů.

Kandidáti do Senátu za obvod název v roce 2020 a 2014:

Navrhující strana Kandidát 2020 Kandidát 2026

ANO Petr Vrána, primátor a poslanec Petr Vrána, primátor a poslanec

ČSSD Jiří Lajtoch, bývalý primátor Přerova

KDU-ČSL Jitka Seitlová, senátorka

KSČM Miroslav Raindl, psycholog

ODS Tomáš Kocourek Jakub Navařík, radní

TOP 09 (podpora lidovecké kandidátky)

Trikolóra a ODA Jiří Kudláček -

nezávislý kandidát Antonín Prachař, bývalý ministr dopravy

Česká pirátská strana Pavel Ondrůj, Městská kulturní zařízení Přerov

Národ sobě Jaroslav Pollák, právník

NEZÁVISLÍ Jiří Kubala, generálmajor ve výslužbě, bývalý vojenský pilot

SPD Dan Chromec, řidič Dan Chromec, zastupitel, krajský radní

ČSNS Marek Obrtel, lékař

zdroj Magistrát Přerova a zjištění ČTK

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