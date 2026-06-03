Na Přerovsku zemřel cyklista v seniorském věku, spadl při jízdě u Středolesí

Na Přerovsku zemřel cyklista po pádu z kola. Nehoda se stala v úterý, muž v seniorském věku podle policie havaroval při jízdě v katastru obce Středolesí. Zasahovala i letecká záchranná služba, muže se však již nepodařilo zachránit. Okolnosti nehody se vyšetřují, sdělila des ČTK mluvčí policie Miluše Zajícová.
Muž jel ve směru od Uhřínova. "Na přímém úseku silnice, bez cizího zavinění, začal z neznámých důvodů přejíždět do protisměru, kde následně upadl a zůstal zde ležet v bezvědomí. Svědkyně, která celou událost viděla, ihned začala poškozenému poskytovat první pomoc, další přítomní cyklisté přivolali záchrannou službu," uvedla policejní mluvčí.
Na místo přiletěla záchranná letecká služba, i přes snahu lékaře se však již nepodařilo muže oživit. "Danou událostí se zabýváme a také budeme zjišťovat, zdali k celé situaci nedošlo vlivem náhlé zdravotní indispozice," dodala mluvčí.
V Olomouckém kraji kromě této nehody zemřelo od začátku roku na silnicích deset lidí, z toho tři v květnu. Naposledy při nehodě u Těšetic na Olomoucku zemřel jedenapadesátiletý řidič, který nezvládl řízení, vyjel s autem ze silnice a narazil do betonového obrubníku.