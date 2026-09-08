Na Přerovsku zemřel řidič osobního auta, střetl se s nákladním vozem

U Kojetína na Přerovsku zemřel šestapadesátiletý řidič osobního auta. Při předjíždění kamionu se v protisměru střetl s dalším nákladním vozem. Zemřel na místě. Havárie se stala v pondělí, policie o ní informovala dnes. Podle informací ČTK jde letos o 14. oběť dopravních nehod v Olomouckém kraji.
"Muž z vozidla Škoda Octavia jel ve směru z Kojetína na obec Popůvky a při předjíždění ... nákladního vozidla přejel do protisměru, kde se čelně střetl s nákladním vozidlem jedoucím v opačném směru. I přesto, že řidič protijedoucího nákladního vozidla vybočil vpravo a snížil rychlost, střetu nedokázal zabránit," sdělila ČTK mluvčí policie Miluše Zajícová.
Osobní vozidlo bylo po střetu odhozeno do přilehlého pole, jeho řidič utrpěl těžká zranění a na místě zemřel. "Hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na půl milionu korun. Dechová zkouška u řidiče nákladního vozidla byla negativní," doplnila mluvčí.
V tomto měsíci jde o první tragickou nehodu, během letošních prázdnin zemřeli na silnicích Olomouckého kraje čtyři lidé, dva v červenci a dva v srpnu. Poslední tragická nehoda se stala na konci srpna, kdy dvaačtyřicetiletý řidič čtyřkolky zemřel při nehodě u obce Suchdol na Prostějovsku.