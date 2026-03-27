Na sídlišti v Lošticích spadla štítová zeď neobydleného objektu, bez zranění

Na sídlišti v Lošticích na Šumpersku zasahovali dnes hasiči u zřícení části neobydleného objektu. Spadla tam jedna štítová zeď a střecha, která se sesunula na část chodníku. Nikdo nebyl zraněn, v době pádu tam nikdo nebyl, sdělil ČTK mluvčí hasičů Petr Běhal. Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů. Tento týden jde již o druhý případ zřícení části zchátralého objektu v Olomouckém kraji.
"Pro bezpečnost jsme provedli odstranění nebezpečné štítové zdi za pomocí výškové techniky," uvedl mluvčí hasičů.
U podobného případu zasahovali hasiči tento týden v pondělí v Olomouci. Šlo o destrukci bytové jednotky, kde se propadly stropní podhledové konstrukce. V té době byli v objektu tři lidé, také tato událost se obešla bez zranění. "Na základě rozhodnutí statika byla bytová jednotka vyloučena z užívání a ve spolupráci s městským úřadem se řeší náhradní nemovitost pro evakuované obyvatele," uvedl tehdy mluvčí.