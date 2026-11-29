Vozovky v Olomouckém kraji byly dnes ráno většinou sjízdné se zvýšenou opatrností. Zejména na silnicích nižších tříd na Olomoucku a Prostějovsku se však místy tvoří sněhové jazyky. Na některých silnicích v regionu, které silničáři přes zimu nesolí, zůstávají zbytky rozbředlého sněhu, případně uježděný sníh. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Před náledím varují silničáři na dálnici D35 u Olomouce. Namrzlá je silnice II/444 u Úsova na Šumpersku. Provoz na dálnici D35 u Loštic na Šumpersku komplikuje podle údajů na webu policie porouchané vozidlo, řidiči by tam proto při jízdě měli dbát zvýšené opatrnosti.
V Olomouckém kraji bylo ráno nejčastěji polojasno až jasno bez srážek, foukal většinou slabý proměnlivý vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus 14 až minus šesti stupni Celsia.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v regionu jasno, ráno se ojediněle může objevit nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi minus čtyřmi stupni Celsia až nulou, na horách mezi minus pěti až minus jedním stupněm Celsia. Vát bude slabý vítr.