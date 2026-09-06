Na Svatém Kopečku poběží stovky běžců pro hospic, přispějí na jeho provoz

Několik set běžců se zapojí příští sobotu do benefičního běhu pro hospic na Svatém Kopečku. Podpoří jej nejen symbolicky, ale i finančně, výtěžek z této akce půjde na provozování tohoto jediného zařízení svého druhu v Olomouckém kraji, řekla ČTK koordinátorka akce Klára Pospíšilíková. Akce má dlouholetou tradici, loni se do běhu zapojilo na 370 běžců a chodců.
"Akce tohoto typu jsou pro nás důležité nejen finančně, ale také proto, abychom měli možnost široké veřejnosti předat informaci o tom, jak paliativní hospicová péče probíhá. A aby se o našich službách mohli více dozvědět a věděli, kam se v případě nutnosti mohou obrátit," uvedla Pospišilíková.
Doplnila, že výtěžek z letošního běhu poputuje na provoz hospice. "Náklady všech jeho služeb jsou hrazeny z několika zdrojů - jsou to zdravotní pojišťovny, dotace, úhrady od klientů a finanční i materiální dary od firem i jednotlivců," popsala Pospíšilíková.
Minulého ročníku běhu se účastnilo 370 běžců a chodců, letos by organizátoři chtěli počet překonat. "Loni se díky běhu vybralo 186.500 korun, které se využily na koupi nového konvektomatu do hospicové kuchyně," dodala koordinátorka akce.
Běh pro hospic se příští sobotu uskuteční popáté. Určena je podle pořadatelů všem bez ohledu na věk či sportovní výkon - zapojit se mohou běžci, chodci, rodiny s dětmi i senioři. Hlavním cílem není závodit, ale podpořit péči o lidi v závěru života a jejich blízké. Připraveny jsou čtyři trasy o délce 507 metrů, 1014 metrů, 2752 metrů a 5504 metrů.
Charitní hospic na Svatém Kopečku byl založený v roce 2002, poskytuje lůžkovou i mobilní hospicovou péči lidem se závažným onemocněním a podporu jejich rodinám a blízkým. Jeho kapacita je 30 lůžek v převážně jednolůžkových pokojích. Za rok jeho péči využije přibližně 280 klientů. Od roku 2023 hospic poskytuje také zdravotní péči pacientům v jejich domácím prostředí.
Kromě hospice na Svatém Kopečku podobné služby poskytuje v Olomouckém kraji od roku 2016 také mobilní hospic Nejste sami. Tento pátek oslavil své desetileté výročí benefičním koncertem v Salzerově redutě.