Na Svatý Kopeček se sjedou Romové z celé republiky, chystá se jejich pouť

Na Svatý Kopeček u Olomouce se v polovině června sjedou Romové z celé České republiky i Slovenska, chystá se jejich tradiční pouť. Setkání doprovodí mše ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie. Sloužit ji bude nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu, sdělila ČTK Kristýna Uchytilová z pořádající olomoucké charity. Pouť s dlouholetou tradicí se uskuteční v sobotu 13. června, její součástí bude i hudební a divadelní představení romských skupin. Loni na akci dorazilo kolem 500 poutníků.
Letošním tématem pouti, která začne v 10:00 slavnostní mší svatou, je svatý František z Assisi. "Hudební doprovod bohoslužby zajistí skupina romských věřících z Poštárky v Bardejově spolu se sestrou Atanázií Holubovou, která se dlouhodobě věnuje pastoraci Romů. Do programu se zapojí také kněží a řeholní komunity - salesiáni, diecézní kněží nebo sestry Matky Terezy z Ostravy a Prahy," uvedla Uchytilová.
V programu pouti je i divadelní představení dětí ze salesiánského střediska Dona Boska v Ostravě, pro děti organizátoři připravili v odpoledním programu také akci s názvem Poutníček, zábavné putování inspirované životem svatého Františka. V plánu je také představení souboru Já to jsem principála Víti Marčíka mladšího. Odpoledne vystoupí hudební, taneční i dramatické soubory z různých koutů republiky i Slovenska. Závěrečné požehnání je plánováno v 15:00.
Na Romskou pouť letos zamíří poutníci z Prahy, Kladna, Brna, Ostravy, Přerova nebo Kojetína, další skupiny poutníků přijedou ze Slovenska. "Na Svatý Kopeček nejdou lidé jen kvůli programu. Přijíždějí za společenstvím, modlitbou a nadějí. Romská pouť propojuje lidi různých generací i míst a vytváří prostor, kde se člověk může cítit doma," uvedla jedna z organizátorek pouti Ludmila Gottwaldová.
Organizátoři během pouti představí také druhé, rozšířené a upravené vydání sborníku Romské duchovní texty a písně, který vznikl jako podpora společných bohoslužeb a setkávání romských věřících. Publikace je volně ke stažení na webu Charity Olomouc. Pouť uzavře setkání u kulatého stolu, které propojí kněze, pracovníky a vedoucí komunit, kteří se věnují pastoraci Romů v České republice.
Romskou pouť pořádá olomoucká charita od roku 1998, v minulých letech před pandemií covidu-19 se jí účastnilo až 600 lidí. Podle pořadatelů jde o ojedinělou duchovní a společenskou akci. Svatý Kopeček je s touto akcí spjat od počátku, některé ročníky se ale uskutečnily kvůli rekonstrukci baziliky v katedrále svatého Václava v Olomouci.