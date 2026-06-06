Na trati z Prostějova do Kostelce byl po páteční nehodě obnoven provoz vlaků

Autor: ČTK
  13:49aktualizováno  13:49
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na železniční trati z Prostějova do Kostelce na Hané dnes po poledni České dráhy obnovily provoz vlaků, který byl zastaven po páteční srážce osobního vlaku s nákladním autem na železničním přejezdu. ČTK informaci získala z údajů Správy železnic. Při páteční nehodě se lehce zranilo osm cestujících, škoda přesáhla osm milionů korun. Okolnosti srážky vlaku s kamionem vyšetřuje policie a Drážní inspekce.

Nehoda se stala v pátek krátce po 09:00 u Prostějova na přejezdu bez světelné signalizace. Záchranáři tam vyslali několik sanitních vozů i dva vrtulníky. "Na místě bylo celkem 27 účastníků dopravní nehody, z toho nakonec bylo ošetřeno a transportováno (do nemocnic) osm pacientů," uvedla Mikisková.

Přední motorový vagon dvouvozové soupravy po nárazu do návěsu nákladního auta vykolejil. Hasičům se v pátek odpoledne podařilo vlak vrátit na koleje, poškozený kamion byl z místa nehody odtažen. Mezi stanicemi Prostějov-hlavní nádraží a Kostelec na Hané byl po nehodě zastaven provoz vlaků, České dráhy tam zavedly náhradní autobusovou dopravu.

Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera v pátek ČTK sdělil, že strojvedoucí ani řidič nákladního automobilu nebyli zraněni. Škoda na vlaku činí 7,3 milionu korun, na trati 400.000 korun a na automobilu 700.000 korun. "Dechové zkoušky u řidiče kamionu i strojvedoucího byly negativní," řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

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