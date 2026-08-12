Na Uničovsku je kvůli velkému suchu zakázán odběr povrchové vody

Radnice v Uničově na Olomoucku kvůli suchu a výraznému poklesu hladiny vodních toků zakázala odebírat povrchovou vodu například k zalévání zahrad či napouštění bazénů. Opatření se až do odvolání vztahuje na všechny vodní toky a vodní nádrže v celém správním obvodu Uničova, který je obcí s rozšířenou působností. Radnice o tom informovala na svém webu.
Zákaz nakládání s povrchovými vodami platí pro Uničov a obce Dlouhá Loučka, Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd a Želechovice. "Vztahuje se na držitele platných povolení k odběru povrchové vody. Například pro účely zalévání zahrad a zahrádkářských osad, závlah veřejné zeleně, napouštění bazénů a zásobníků na vodu, zálivky sportovišť, zásobování tábořišť, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů užitkovou vodou či mytí aut," uvedla radnice.
Zákaz odebírat povrchovou vodu uničovská radnice zdůvodnila tím, že ve vodních tocích Oskava a Oslava je průtok dlouhodobě pod hranicí sucha. Vzniká tak kyslíkový deficit, který ohrožuje vodní živočichy. "Navíc z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že Uničovsko nemá v několika následujících dnech zasáhnout výraznější srážková činnost. Naopak má pokračovat příliv velmi teplého vzduchu. Proto lze očekávat pokračující pokles hladin povrchových vod," upozornila radnice.
Olomoucký magistrát na začátku července kvůli velkému suchu zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků například k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů či umývání automobilů. Omezení má přispět k ochraně vodních živočichů, které výrazný nedostatek vody vážně ohrožuje. Zákaz odebírat povrchovou vodu od července platí i na Šternbersku.