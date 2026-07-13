Na železničním koridoru u Hranic osobní vlak srazil a usmrtil člověka

Na železničním koridoru mezi Hranicemi a Polomem na Přerovsku dnes odpoledne osobní vlak srazil a usmrtil člověka. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Na dotaz ČTK to řekla policejní mluvčí Marie Šafářová. Kvůli nehodě je mezi stanicemi Hranice na Moravě a Polom omezen provoz vlaků na jednu kolej. Regionální spoje tam nejezdí, cestující přepravují autobusy. Omezení provozu má skončit kolem 18:00.
Vlak na trati u Hranic srazil člověka krátce před 15:00 mimo železniční stanici. "Sražená osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem," uvedla Šafářová. Nikdo z cestujících v osobním vlaku nebyl zraněn. Dechová zkouška na alkohol u strojvedoucího byla negativní. Rychlíky kvůli omezení provozu mezi Hranicemi a Polomem nabírají zpoždění.