Na železničním koridoru mezi Zábřehem na Šumpersku a Mohelnicí zemřel po střetu s nákladním vlakem muž. Provoz na páteřní trati byl víc než dvě hodiny zastavený, kolem 18:30 se ho podařilo po jedné koleji obnovit. ČTK to sdělili mluvčí Správy železnic Martin Kavka a mluvčí krajské zdravotnické služby Lucie Mikisková. Podle informací Českých drah nabíraly vlaky zpoždění 60 až 120 minut, uvedly na webu dráhy.
Havárie se stala mezi stanicemi Mohelnice a Lukavice na Moravě. Muž utrpěl smrtelná zranění, doplnila mluvčí záchranné služby. Zastavení dopravy se citelně dotklo regionálních i dálkových spojů, podle informací Českých drah je provoz přerušen, zhruba od 17:30 byla zajištěna kyvadlová náhradní autobusová doprava v omezeném rozsahu v úseku Mohelnice - Lukavice na Moravě.
Například na olomouckém hlavním nádraží nabíraly podle informačních tabulí z webu Správy železnic spoje až půldruhé hodiny zpoždění.