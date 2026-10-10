Na železničním koridoru v Dluhonicích byl zastaven provoz kvůli poruše vedení

Na železničním koridoru v přerovské místní části Dluhonice je zastavený provoz kvůli poruše trakčního vedení. ČTK o tom informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Hasiči evakuovali ze dvou vlaků několik cestujících. Provoz se zatím podařilo obnovit jen částečně, podle informací Českých drah se s omezením počítá až do nedělních 05:00. Vlaky mají až hodinová zpoždění.
"Provoz pro vlaky v úseku Olomouc hlavní nádraží - Lipník nad Bečvou je veden s omezením. Vlaky mohou za místem události navýšit svá zpoždění o pět až 25 minut. Provoz pro vlaky v úseku Olomouc hlavní nádraží - Přerov je přerušen. Vlaky jsou vedeny odklonem přes stanici Prosenice, kde vlak mění směr jízdy a vrací se po sjízdném úseku. Za místem omezení mohou vlaky navýšit svá zpoždění o 30 až 60 minut," uvedly dráhy na svém webu. Provoz pro vlaky v úseku Přerov - Hranice je veden bez omezení.
Porucha trakčního vedení se stala na páteřní trati směřující na Brno i Ostravu a dál do Polska.S opravou technické závady na trakčním vedení se původně počítalo do dnešních 23:00, odhadovaný čas nyní Správa železnic i České dráhy posunuly až do nedělních časných hodin. Trakční vedení bylo poškozeno podle drah projíždějícím Valašským expresem, technici Správy železnic pracují na opravě poškození, uvedly dráhy na webu.