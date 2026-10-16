Nadační fond chce modernizovat depozitář s historickými lokomotivami v Olomouci

Nadační fond Svět železnice plánuje modernizaci depozitáře historických lokomotiv a vagonů ve starém lokomotivním depu blízko hlavního nádraží v Olomouci. Architekti navrhli možnou podobu areálu, fond ji veřejnosti představí v sobotu při mimořádném otevření olomouckého depozitáře. ČTK to dnes sdělil ředitel nadačního fondu Matěj Horn.
"Zadali jsme architektovi zpracovat ideovou podobu budoucího olomouckého depozitáře. Teď ji chceme veřejnosti ukázat a následně vyhlásit soutěž metodou Design & Build. Jde o první takový projekt, který má za cíl vytvořit stylovou expozici, kde se budou moci návštěvníci nejen dívat, ale také zažít, a především se dotknout naší historie," uvedl Horn. Metoda Design & Build znamená, že jedna firma nebo konsorcium zajišťuje jak projektovou dokumentaci, tak samotnou výstavbu.
Nadační fond Svět železnice zatím zveřejnil jen malou část vizualizace. Vyplývá z ní, že základ chystané expozice bude tvořit nynější depo kolejových vozidel a přilehlá točna. Architekti navrhli přestavět interiér i vnější část budovy depa a vybudovat vedle ní prosklenou přístavbu.
Olomoucký depozitář Světa železnice ukrývá mnoho zajímavých vozidel československé železniční historie. Mezi nimi například parní lokomotivu Kocúr 314.303 z roku 1898, lokomotivu Rosnička 464.202 z roku 1956 nebo motorový vůz Kredenc M 262.018 z roku 1950. Návštěvníci depozitáře si budou moci v sobotu prohlédnout historické lokomotivy a vozy, na programu jsou i jízdy motorovým vozem.
Lokomotivní depo v blízkosti olomouckého hlavního nádraží má za sebou více než 75letou historii. Kruhová budova s točnou byla otevřena 1. května 1950 a sloužila jako zázemí pro motorové vozy. Expozice historických vozidel Českých drah byla v areálu otevřena v roce 2012. O deset let později dráhy za více než 13 milionů korun zrekonstruovaly historickou točnu, která umožňuje vjezd lokomotiv do jednotlivých stání kruhového depa.
Nadační fond Svět železnice, který má na starosti více než 430 exponátů, založily České dráhy letos. V jeho depozitářích jsou staré lokomotivy, vozy a další technické památky spojené se železnicí. O exponáty se dříve staralo Centrum historických vozidel ČD, které letos zaniklo.