V přerovských ulicích budou větší popelnice na tuky a oleje. Stávající nevyhovují

Nádoby se vyvážejí se jednou za tři měsíce a bývají přeplněné. „Nádoby na jedlé oleje máme na 32 stanovištích, nové bude stanoviště i na adrese Kabelíkova 22. V současné době mají objem 120 litrů, nově se objem zvýší na 240 litrů,“ řekl vedoucí odboru majetku města Alexandr Salaba. Nádoby budou dodány bezplatně společností Trafin Oil, se kterou má město uzavřenou bezplatnou smlouvu na svoz.

V Přerově se jedlé oleje a tuky sbírají od roku 2016, na novou praxi si Přerované rychle zvykli. „V začátcích se zajímali, jak bude sběr probíhat, teď už vědí, že se olej do popelnice nepřelévá, neboť by došlo k jejímu znehodnocení, a navíc by okolí velmi nelibě páchlo. Všechen sesbíraný olej z domácnosti proto slijí do PET lahve jakékoliv velikosti. Připomínáme lidem, že je důležité, aby byla láhev zcela plná,“ doplnila Eva Kousalová z odboru majetku.

A kam následně olej putuje? „Vytříděný olej ve výrobě prochází několikastupňovým procesem, při kterém je vyčištěn od zbytků potravin, přepálených částeček, zbytkové vody. Takto vyčištěný olej putuje k dalšímu zpracování v průmyslu, především v petrochemickém. Vznikají z něj biopaliva druhé generace,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).