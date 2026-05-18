Zlatá cihla nebo rolexky? Lidé v Olomouci skupovali zatoulané poštovní zásilky

Do metropole tak poprvé přivedla fenomén posledních let – přeprodává ztracené a nedoručitelné zásilky z celé Evropy.
V improvizované prodejně obehnané popsanými kartony se hrozen návštěvníků utvořil už hodinu před otevírací dobou, poslední minuty před otevřením však dav zmohutněl. Lidé zvědavě nakukovali na regály plné balíků a ztracených tajných zásilek, jež nenašly svého adresáta často kvůli chybně uvedené adrese a jež by jinak skončily v odpadu.
Firma je nabízí za netradičních podmínek. Zákazníci je mohou rozbalit až po zaplacení, při výběru tak pomůže nanejvýš hmat a sluch. Jinak zcela dobrovolně kupují „zajíce v pytli“.
„Udělala by mi radost kosmetika nebo třeba iPhone,“ usmívá se mladá sympatická blondýnka, která šla se svou kamarádkou jen tak kolem a akce ji upoutala. Nakonec odchází se dvěma balíčky na dně obří tašky, dala za ně dvě stovky. Hned první, který rozbalila, ukrýval sadu na gelové nehty, což dívce udělalo radost. „To je parádní dárek, to rozhodně využiju,“ raduje se.
Mladá dvojice z okolí Olomouce zase na první pokus vybalila obyčejnou zásuvku do elektriky a nabíječku. „No, tak jsme si užili hlavně to tajemství a adrenalin, bylo jasné, že to bude pokus a omyl. Tohle vypadá spíš na ten omyl, je to trochu zklamání,“ smutní Eliška Koleňáková, která nakoupila balíčky za dva tisíce korun, polovinu z nich má pro svou sestru.
„Víc už nerozbalím, nechám si to na doma, snad budu mít větší štěstí,“ svěřila se žena, která šla na jistotu a kupovala jen prémiové balíčky. Ani ty však nemohou zaručit, že v nich budou prémiové dárky.
„Cena závisí na dodavateli. Prémiové balíčky jsou například od Amazonu,“ přibližuje zástupce francouzské firmy Quentin Aisse. Nakupující si podle něj v prodejně vybírají ze dvou typů balíčků, jejichž cena se odvíjí od hmotnosti.
Standardní stojí 59 korun za 100 gramů, prémiové pak 79 korun. Adrenalinové nakupování s překvapením, které po úspěšných zastávkách v Praze, Brně, Ostravě a Plzni doputovalo i do Olomouce, si zájemci budou moci užít do neděle.
„Máme za sebou řadu úspěšných pop-upů napříč Evropou i Českem a zájem lidí nás nepřestává překvapovat. Na nedávnou zastávku v Praze na Smíchově přišlo bezmála 10 tisíc návštěvníků, kteří vykoupili přes 10 tun zboží,“ říká spoluzakladatel firmy Killian Denis.
„Poslední rok ukázal, že Češi a Moravané jsou milovníky adrenalinového nakupování. Proto jsme se rozhodli nabídnout zážitek v dalším velkém městě, tentokrát v Olomouci,“ dodává.
Našla se i kabelka Prada
Každoročně se po celé Evropě ztratí miliony online objednávek, nejčastěji kvůli chybně uvedené adrese. Po vrácení peněz zákazníkům byly tyto zásilky dříve likvidovány. Jenže jim lze dát i druhý život.
„Balíčky se prodávají v původním stavu, nikdo neví, co je uvnitř,“ uvádí Killian Denis. S trochou štěstí si mohou zákazníci odnést například mobilní telefon, značkové oblečení, hodinky, kosmetiku nebo třeba domácí spotřebiče.
„Já vůbec netuším, co by mi udělalo radost. Vlastně budu ráda, když to nebude žádná blbina. Pokud to blbina přece jen bude, dostanou ji vnoučata na hraní,“ usmívá se Jarka Kraclíková z Olomouce, která se se svým manželem rovněž nechala zlákat k nákupům.
Příliš nevěří, že by mohla mít takové štěstí jako například jeden zákazník ve Francii, který v balíčku objevil zlatou cihličku, v Itálii zase někdo našel použité rolexky.
„Někdy se uvnitř tajemného balíčku skrývá skutečný poklad. Mezi nejzajímavější nálezy patří i značkové kousky jako třeba kabelka Prada nebo vzácné Pokémon karty. Jasně, hraje v tom roli i štěstí, ale jedno je jisté – ten zážitek stojí za to,“ dodává Killian Denis.
Naopak nejběžnější je elektronika a oblečení, objevit se však v balíčku dají i sexuální hračky, což zákazníky vždy zaručené pobaví. Najdou se i lidé, kteří za nákupy utratí částku blížící se deseti tisícům korun.
Reportérka narazila na stabilizátor a ložiska
Zájemci mohou své štěstí zkoušet až do neděle. Do Olomouce společnost přivezla přibližně šest tun zásilek a v případě potřeby je připravena dodat další, takže nedostatek balíčků nehrozí.
„Vyprodáno bude nejdříve v neděli odpoledne,“ ujišťuje zástupce firmy. Ti, kteří prodejnu nestihnou navštívit, však nemusí zoufat – balíčky lze zakoupit nejen na dočasných takzvaných pop-up prodejnách, ale také na specializovaných e-shopech.
Štěstí v olomoucké prodejně zkusila i reportérka iDNES.cz. Koupila dva balíčky, jeden menší standardní a druhý v premium kvalitě. Cena za větší balíček byla 1 460 korun, za menší pak 560. Po rozbalení se v menším, ale těžším balíčku nacházela kovová ložiska do gramofonu, ve větším balíčku byla teleskopická tyč a profesionální stabilizátor k natáčení videí na mobilním telefonu. Reportáže teď budou o poznání šťavnatější.