Připravujeme podrobnosti.
Pyrotechnici v Olomouci zasahují u nálezu 750 kg munice, zřejmě je z první republiky
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo
Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.
Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje
O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...
Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic
Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?
Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.
Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů
Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...
Malá obec se přístaviště na Labi nakonec asi dočká, nový návrh víc myslí na přírodu
Přístaviště pro malé lodě na Labi v Malých Žernosekách na Litoměřicku možná bude. Ředitelství vodních cest upraví projekt. S původním nesouhlasili ekologičtí aktivisté, kteří poukazovali na...
Pyrotechnici v Olomouci zasahují u nálezu 750 kg munice, zřejmě je z první republiky
U nálezu více než 750 kg munice poblíž střelnice v olomoucké části Černovír zasahují policejní pyrotechnici. Oblast je uzavřena a aktuálně probíhají práce na jejím odklizení. Dle prvotních informací...
Jihomoravský kraj hledá nového EY Podnikatele roku. Přihlašování je otevřené
V krajích napříč Českem se pátrá po novém Podnikateli roku, nejinak tomu je na jižní Moravě. V Jihomoravském kraji se vítěz vyhlašuje ve spolupráci s hejtmanem Janem Grolichem a také inovační...
Policie odložila případ požáru zlínské nemocnice, způsobila ho technická závada
Vyšetřovatel kriminální policie odložil případ loňského prosincového požáru v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti se podle něj nepotvrdilo,...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Ústí nad Orlicí zvažuje, zda se pustí do rekonstrukce suterénu Roškotova divadla
Ústí nad Orlicí zvažuje, zda se pustí do rekonstrukce suterénu Roškotova divadla. Prostory jsou několik let nepoužívané, skupina místních lidí před časem...
Kateřina Konečná: Mou nejsilnější stránkou je otevřenost a pravdomluvnost
Oproti současné vládě by změnila všechno. Zejména pak zahraniční politiku. „Vláda ji zničila tím, že jsme si udělali spoustu nepřátel. Včetně těch nejbližších, jako je například Slovensko,“...
Soutěž EY Podnikatel roku odstartovala v regionech. Svého hledá i Zlínský kraj
Klání od titul EY Podnikatel roku 2025 započalo. Svého vítěze hledá také Zlínský kraj, kde se vítěz vyhlašuje ve spolupráci s hejtmanem Radimem Holišem. Přihlášky mohou podnikatelé podávat do 19....
GALERIE: Tony Hawk řádil v Gutovce. Déšť exhibici nezkazil
Legendární skejťák naplnil Gutovku k prasknutí. Několik stovek lidí sledovalo navzdory počasí exhibiční vystoupení amerického borce, který hned několikrát donutil strašnický skatepark burácet...
Den architektury ve Zlínském kraji představí proměny měst i tvorbu žen
Festival Den architektury představí ve Zlínském kraji proměny měst, mimořádné stavby i tvorbu žen v oboru. Nabídne exkurze do běžně nepřístupných budov,...
Nábřežní terasa v Ústí nad Labem se upravovat nebude, nedoporučili to statici
Nábřežní terasa v ústecké čtvrti Střekov se zatím upravovat nebude. Nedoporučili to statici. Obvodní radnice bude městu vracet zhruba 600.000 korun, za něž se...
Prodej podkrovního bytu 2+kk, Prostějov
Olomoucká, Prostějov
3 250 000 Kč
Propast v AI mezi českými firmami se dramaticky zvětšuje. Nepřipravené firmy ztrácí talent a konkurenční výhodu
Areál Osmička ve Frýdku-Místku se má proměnit na kulturní a komunitní centrum
Areál po bývalé textilní továrně v Bavlnářské ulici ve Frýdku-Místku, známý jako Osmička, by se v budoucnu měl proměnit v centrum pro pořádání kulturních a...