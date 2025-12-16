Nadšenec do historie našel vzácnou sponu, šperk obohatí muzejní sbírky

Rostislav Hányš
  8:42aktualizováno  8:42
Dobrovolník a spolupracovník moravských muzeí Tomáš Lusk našel detektorem kovu na Olomoucku výjimečně zachovalou bronzovou sponu. Tento téměř třiceticentimetrový artefakt pochází z období 1000-800/750 let před naším letopočtem. Po vyzvednutí, dokumentaci a konzervaci se nyní nález stává součástí sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci.
Fotogalerie4

Bronzová spona nalezená na Olomoucku po odborné konzervaci | foto: Martin Stecker

Spona ležela v kamenitém podloží asi 10-20 centimetrů pod povrchem. Dochovala se téměř celá, pouze s odděleným veslovitým zakončením jehlice. Jde o bronzovou sponu charakteristickou středovým oválným štítkem a dvojicí drátěných růžic po stranách.

„Jedna růžice nese zachycovač jehly, druhá drží jehlu zakončenou veslovitou hlavicí. Několik závitů růžic zdobí šikmé rýhování,“ popsal nález archeolog Vlastivědného muzea Olomouc Lukáš Hlubek.

Archeologové objevili pod trasou budoucí dálnice D55 pozůstatky pravěkých vesnic

„Výrazná výzdoba oválného štítku kombinuje soustředné kruhy, vybíjené důlky a ryté dekorativní prvky v podobě rýh, obloučků a svislých pásů,“ poukázal archeolog.

Spona měří necelých třicet centimetrů, štítek je široký 7,6 centimetru a hmotnost celého artefaktu činí 205 gramů. „Takto unikátní a zároveň výborně dochovaný kus se na Moravě objevuje jen výjimečně,“ zdůraznil Hlubek.

„Spona dokládá mimořádnou úroveň kovotepecké výroby pozdní doby bronzové a lze jen litovat toho, že tento typ šperku téměř neznáme ze soudobých pohřebišť, mohli bychom tak lépe srovnat postavení jeho majitele v tehdejší společnosti,“ doplňuje archeolog.

Unikát na Hané. Díky modernizaci železnice našli obdobu Věstonické venuše

Tento typ artefaktu registrují archeologové jen vzácně pouze z nálezů, u nichž se zdůrazňuje jejich možný náboženský charakter. Podle odborné studie z roku 2022 bylo na Moravě doloženo deset podobných exemplářů, zejména ze střední a severní Moravy (např. Křenůvky, Štramberk, Mohelnice, Lipník nad Bečvou, okolí Starého Jičína) a z Moravskotřebovska. Nelze vyloučit, že mohou existovat další podobné exempláře spon, ale zatím nebyly publikovány.

