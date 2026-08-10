Předměty připomínající nálože ohlásili stavbaři v sobotu, na místo vyjeli policisté i hasiči.
„Následným rozborem bylo zjištěno, že předmětná látka je kyselina pikrová. Ta se historicky využívala mimo jiné jako výbušnina s výrazným destrukčním efektem. Je tedy pravděpodobné, že trhavina tam byla nastražena v minulosti během válečných konfliktů na našem území,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
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Při úklidu zahrady v Olomouci lidé našli 750 kg munice. Policisté část odpálili
Policie následně okolí mostu ležícího na silnici na Vidnavu zabezpečila proti vstupu nepovolaných osob.
„Po dobu zásahu byli na nezbytně nutnou dobu preventivně evakuováni obyvatelé dvou domů, které se nacházely uvnitř ochranného pásma. Pyrotechnici veškerou nalezenou výbušninu zlikvidovali řízeným odpalem,“ dodal policejní mluvčí.
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