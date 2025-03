Maltézská pomoc hledá dobrovolníky pro seniory z Náměště na Hané

„Hledáme dobrovolníky, kteří mají chuť věnovat svůj čas těm, co to nejvíce potřebují. Dobrovolnictví je pro klienty nesmírně důležité, protože přináší do domova novou energii,“ říká sociální pracovnice a koordinátorka dobrovolníků Klára Kozáková.

Dobrovolnická činnost je pestrá a obnáší například čtení, povídání si, hraní stolních her či doprovázení na procházky. Oblíbená je také pomoc s moderními technologiemi, zejména s ovládáním chytrého telefonu.

Lidé mohou pod záštitou Maltézské pomoci získat nové zkušenosti a dovednosti, jež se jim budou hodit v osobním i profesním životě. Dalším benefitem je seznámení se s novými lidmi a navázání přátelství.

Dobrovolníkem se může stát člověk starší 15 let. „Mohou se spolehnout na podporu a zázemí zkušeného personálu pobytového zařízení, jenž jim bude k dispozici s radou i pomocí,“ vyzdvihuje Kozáková.

„Na přání také Maltézská pomoc vystaví potvrzení o dobrovolnické činnosti, které může zvýšit šance při přijímacím řízení na některé vysoké či vyšší odborné školy humanitního zaměření,“ dodává.

Dobrovolnické služby zprostředkovává organizace v Olomouckém kraji také v Přerově, Prostějově, Olomouci, Šumperku a Jeseníku. V dubnu od 22. do 27. pořádá Dny dobrovolnictví, kde se zájemci mohou seznámit s možnostmi, jak pomáhat druhým.