Náměstí v centru Prostějova se v červenci promění v letní kino

V letní kino se v červenci dvakrát promění centrální náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, na kterém radnice připravila promítání filmů a pohádkových příběhů. Filmová představení budou o letních prázdninách tradičně uspořádána také na nádvoří nedalekého zámku. ČTK to sdělila primátorova náměstkyně Milada Sokolová (ODS).
První promítání bude na náměstí v Prostějově uspořádáno v úterý 14. července. Na programu je pohádka Mrzutá rybka a česká komedie Pět švestek. Druhý filmový večer radnice připravila na čtvrtek 23. července, kdy malé i velké diváky pobaví animovaný film Shrek 2 a komedie Když se zhasne. Návštěvníci budou mít k dispozici přibližně 170 židlí a 60 laviček, což představuje kapacitu zhruba pro 400 diváků.
"Chceme, aby si lidé užili pravou atmosféru letního kina přímo v srdci města. Připravíme dostatek míst k sezení, ale budeme rádi, když si zájemci přinesou také vlastní skládací stoličky, zahradní židličky nebo deky. Právě to vytváří jedinečnou letní atmosféru, kdy si každý může promítání užít po svém," uvedla Sokolová.
Letní promítání budou v červenci a srpnu uspořádána také v několika dalších městech v kraji. Na filmovou projekci pod večerní oblohou se mohou těšit například obyvatelé Olomouce, kde filmová představení pořádá tamní letní kino nedaleko centra města. Promítání je na příští týden v neděli připraveno i na Masarykově náměstí v Hranicích na Přerovsku.