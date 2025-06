Město žije ve strachu. Lidi obtěžuje a napadá neurvalec, radnice si s ním neví rady

Radnice na svých stránkách uvedla, že bezdomovec, který se před časem vrátil z výkonu trestu, již řadu týdnů obtěžuje lidi po celém městě. Nejen na ulici, ale také v obchodech či kancelářích. Vyhrožuje jim, nadává, vyžaduje peníze či cigarety, sleduje děti, dívky i ženy a někdy na ně i útočí.

Naposledy zaútočil ve čtvrtek, kdy v městském parku napadl ženu se dvěma malými dětmi. Přitom ji podle policie udeřil do hlavy plastovou lahví. Útoků na ženy má ale na svědomí víc.

„Nedávno napadl mou dceru na nádraží, když jela do školy. Přišel k ní, začal hulákat, dvakrát ji udeřil. Řešili jsme to s policií, ale protože neměla žádné zranění, bylo to uzavřeno jako přestupek,“ popsala Jiřina, jejíž jméno redakce zná, ale neuvádí.

„Přitom dcera z toho útoku měla trauma. Ten člověk se pořád pohybuje po ulicích. Viděla jsem ho i dnes. Nevím, co se musí stát, aby ho zavřeli,“ sdělila žena v pátek.

„Jedná se o opakované a stupňující se jednání. Případů napadení znepokojivě přibývá. To, jak se chová, je velmi nebezpečné,“ řekl pan Josef, který na problém s nepřizpůsobivým mužem upozorňuje. „Občané přece mají právo na život ve městě, ve kterém se nemusí bát vyjít ven,“ poukázal.

Redakce na muže zkoušela získat kontakt, aby vysvětlil důvody svého jednání, to se však zatím nepodařilo.

Útočník odmítá pomoc

Podle města je muž svéprávný, nemá trvalé bydliště a odmítá jakoukoliv sociální i zdravotní pomoc, kterou mu město nabízí. „Kvůli svému agresivnímu chování byl už vykázán z městské ubytovny i z ubytovny Křesťanské společnosti pro evangelizaci a diakonii ELIM,“ uvedlo město na webu.

Policie uvedla, že v souvislosti s chováním muže řešila zatím vždy jenom přestupky, které se předávají na přestupkové oddělení.

„Policie nemá zákonnou možnost, jak tuto situaci řešit, protože páchá jenom přestupky, takže vše skončí zase na radnici na přestupkovém oddělení. Neplatí ani udělené pokuty. Všichni máme doslova svázané ruce,“ sdělil místostarosta Hranic Karel Machyl (nez.).

Vedení města oslovilo vrcholné představitele státu, vnitra a policie s žádostí o legislativní změny, které by umožnily podobné případy agresivních a psychicky narušených jedinců řešit. „Ministr vnitra Vít Rakušan informoval o založení odborné pracovní skupiny, která má přinést návrhy řešení této problematiky,“ sdělil místostarosta.