Prostějovskou secesní perlu naleští české jídlo, ale i tóny piana a jazzu

Marie Hynková
  9:32aktualizováno  9:32
Restaurace v secesním Národním domě v Prostějově opět obsluhuje hosty. Nový šéf tam nyní nabízí prémiový podnik. Od covidové pandemie se restaurace potýkala s mnoha problémy, město její provoz dotovalo miliony korun. Teď to vypadá, že kdysi věhlasná prostějovská restaurace zažije lepší časy.

Podnik na luxusním místě v centru města po pauze otevřel nový provozovatel, který se chce zaměřit na tradiční českou kuchyni.

„Naším cílem je vrátit podniku lesk a slávu, zaslouží si být prémiovou restaurací Prostějova,“ prohlašuje Luděk Chmela, jenž se v gastronomii pohybuje víc než čtvrt století.

Zkušený provozovatel už ve městě vlastní zavedený cíl návštěvníků U Chmelů, který funguje desítky let jako rodinný podnik a těší se oblibě i díky zážitkovým večerům a propojení s penzionem.

Luděk Chmela už v Prostějově vlastní restauraci U Chmelů, která se těší oblibě i díky zážitkovým večerům. Dobré jídlo se zajímavým programem chystá také v Národním domě.
Jídelní lístek restaurace Národní dům v Prostějově. (28. 8. 2025)
Luděk Chmela už v Prostějově vlastní restauraci U Chmelů, která se těší oblibě i díky zážitkovým večerům. Dobré jídlo se zajímavým programem chystá také v Národním domě.
Luděk Chmela už v Prostějově vlastní restauraci U Chmelů, která se těší oblibě i díky zážitkovým večerům. Dobré jídlo se zajímavým programem chystá také v Národním domě.
Secesní Národní dům patří k architektonickým perlám Prostějova.
11 fotografií

A také ve své nové restauraci chce, aby to žilo. „Na spolupráci oslovujeme české šéfkuchaře napříč spektrem, kteří nám budou připravovat degustační menu či tematické večery s ochutnávkami. V plánu jsou i hudební večery, rádi bychom, aby tu o víkendech hrálo při obědech piano, dohodnutý je jazzový večer,“ popisuje.

Provozní doba je denně od 11 do 22 hodin. Hlavní změnou je absence cenově příznivého poledního menu. K dispozici bude jen stálá nabídka asi patnácti hlavních jídel s cenou od 240 do 470 korun, doplněná několika předkrmy a polévkami, na čepu s pivem Pilsner Urquell.

„Menu založíme na tradičních českých jídlech jako kachna, svíčková a tak dále. Chceme, aby to byla trošku jiná restaurace, než jsou ostatní v Prostějově. Aby se stala oázou, kde si lidé oběd vychutnají bez spěchu,“ nastiňuje Chmela.

Cílí i na podnikatelské špičky

Inspiraci čerpá od oblíbených podniků na Moravě a v Čechách, stěžejní podle něho je, aby byla úroveň gastronomie a služeb adekvátní honosným prostorám významné secesní památky.

„Navštívil jsem pražské podniky, jako je Obecní dům či Café Savoy, které jsou prostředím srovnatelné s naším. K tomuto projektu mě přesvědčila vize, že se povede zachránit kouzlo a ducha restaurace, i veřejnost se nás dlouho ptala, jestli do toho nechceme jít,“ říká podnikatel s tím, že udržení podniku považuje za osobní výzvu.

Plánuje, že se restaurace mimo jiné stane i prestižním místem pro setkávání podnikatelských špiček, které nyní své obchodní partnery vozí na firemní obědy do olomouckých podniků.

Navázat spolupráci plánuje také s místními učňovskými obory, jejichž absolventy by do budoucna rád zařadil mezi stabilní personál restaurace, který v tuto chvíli ještě není kompletní.

Město má s restauratérem smlouvu prozatím na rok. „Oslovovali jsme více místních, kteří gastronomii opravdu umí, a novému provozovateli věříme,“ uvedl k plánovanému otevření prostějovský primátor František Jura (ANO).

Divadelní publikum

Klíčová pro nový podnik je mimo jiné i symbióza s městským divadlem, které sídlí ve stejné budově. Chmela s týmem plánuje uzpůsobit otevírací dobu restaurace tak, aby mohli návštěvníci spojit kulturní a gastronomický zážitek během jednoho večera.

„Inspiroval jsem se v jiných divadlech, jak fungují předobjednávkové systémy, tak aby si divadelní hosté dopředu objednali víno nebo drobné občerstvení a při zahájení přestávky už pro ně bylo nachystané a oni nečekali ve frontách,“ poznamenává restauratér.

Významnou roli v potenciálním úspěchu podniku hrají i soukromé akce, svatby či plesy.

„Výzvou je pro nás jistě i zajišťování cateringu,“ doplňuje Chmela s tím, že dalším plánem do budoucna je samostatně oddělit chod restaurace a přilehlé kavárny se zahrádkou.

Část lidí už svěží vítr v honosných prostorách kvituje. „Konečně třeba chutné, poctivé jídlo za rozumnou cenu,“ chválí na sociálních sítích Petra Vitásková.

To se nepovedlo, přiznává Jura

Gastro provoz v ikonické prostějovské budově přitom dlouhá léta stagnoval. Po krachu ztrátové veřejně prospěšné společnosti v roce 2023, na jejíž likvidaci město přispělo částkou dva a půl milionu korun, se vedení ujala nová ředitelka, která kromě restaurace převzala i městské divadlo.

V účetnictví Národního domu je obří ztráta, Prostějov odvolal šéfa a mlčí

Podniku se ale ani pod novým vedením nedařilo dostat do černých čísel, radnice jej v roce 2024 podpořila dalšími čtyřmi miliony, nadále se ovšem potýkal s malou návštěvností, a to i přes úspěch sousedního divadla.

Vedení města nyní s odstupem přiznalo, že situaci okolo dotování ztrátového provozu restaurace během svého funkčního období nezvládlo tak, jak se očekávalo. „Uznáváme, že Národ je něco, co se nám opravdu nepovedlo, “ nechal se slyšet primátor.

Ředitelka Karin Konzbulová kvůli přetrvávajícím problémům na jaře 2025 rezignovala a funkce se ujala dlouholetá vedoucí odboru prostějovské kultury Martina Drmolová. Ta předestřela jako vizi blízký přesun restaurace do soukromého pronájmu s tím, že šéfovat bude nadále pouze divadlu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Náš nový vrátný, oblíbili si v zemědělském družstvu čápa. Pak spadl do hluboké jímky

V Zemědělském družstvu Jeseník se čapí rodinka postavila hnízdo před vstupem do areálu. Zaměstnanci si na sociálních sítích dělali legraci, že tam mají nového vrátného. Jenže mladého čápa museli nyní...

4. září 2025  11:52

Kralupy nad Vltavou obnovují veřejné plochy na sídlišti Hůrka, přibude i zeleň

Kralupy nad Vltavou obnovují veřejné plochy na sídlišti Hůrka, počítá se také s výsadbou nové zeleně. Oprava se týká chodníků, ale třeba i místního dětského a...

4. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

Jak se dostat do centra? Běžecké závody omezí víkendovou dopravu v Praze

Běžecká akce Birell Grand Prix Praha omezí v sobotu zhruba od 16:00 do 22:00 dopravu v centru Prahy. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Omezení se dotknou jak automobilové dopravy, tak tramvají...

4. září 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Hradec chce rekord, vzlétne 80 balonů. Louka s modráskem to snad přečká

Až do soboty se v Hradci Králové zabydleli balonáři z celé Evropy. Dnes krátce před 18:00 by nad Hradec mělo vzlétnout minimálně 80 horkovzdušných balonů. A protože tolik balonů ještě nikdy současně...

3. září 2025  9:22,  aktualizováno  4.9 11:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komorní filharmonie Pardubice zahájí sezonu s novým šéfdirigentem

Komorní filharmonie Pardubice zahájí letošní 57. sezonu třemi koncerty s názvem Inaugurace. Uskuteční se 15. až 17. září v Sukově síni Domu hudby v...

4. září 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Nymburk chce omezit pití alkoholu na veřejnosti, chystá vyhlášku

Nymburk chce omezit pití alkoholu na veřejnosti, v některých lokalitách přibývá přestupků způsobených opilci. Vyhlášku zakazující konzumaci alkoholu na...

4. září 2025  9:47,  aktualizováno  9:47

Cenný archiv z Rusy ovládané zkrachovalé firmy zmizel, do řízení se vložil žalobce

Podivné kroky provázejí vypořádání majetku zkrachovalého výrobce vodních turbín ČKD Blansko Holding s ruskými majiteli. Archivní výkresy dokumentující mohutná díla z firemních prostor před návštěvou...

4. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Bitget převádí 440 milionů BGB na Morph Foundation s cílem urychlit růst BGB v roli gas a governance tokenu pro Morph Chain

4. září 2025  11:17

Teplice zřídily u školy stání pro rodiče, kteří vozí děti, jsou i v Děčíně

Teplice zřídily v ulici Verdunská nové parkoviště typu K+R (kiss and ride). Slouží hlavně rodičům, kteří ráno přivážejí děti do základní školy. Taková...

4. září 2025  9:35,  aktualizováno  9:35

Ostravská dopravní kalvárie v půlce, provoz na Rudné se převede na opravené strany

Během podzimu by měla být dokončena první polovina oprav mostů v Rudné ulici v Ostravě, které od začátku tohoto roku výrazně ovlivňují dopravu. Provoz je kvůli opravám sveden hned na čtyřech mostech...

4. září 2025  11:02

Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé

Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé. Platí to především pro toky na východu kraje a zejména pro Lužnici. V září se zřejmě situace...

4. září 2025  9:25,  aktualizováno  9:25

Šedesát procent českých dětí navštěvuje kroužky. Děláte jako rodič tyto chyby? Dejte si pozor

Zkušenosti z dětských sportovních kroužků bývají mnohdy klíčové pro vztah k pohybovým aktivitám v dospělosti. Mnoho ratolestí však kvůli chybám rodičů na sport ještě v brzkém věku zanevře. Odborníci...

4. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.