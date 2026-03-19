Konflikt u obchodního centra v Prostějově skončil smrtí. Policie má podezřelého

„V Prostějově prověřujeme fyzické napadení, při němž jedna osoba utrpěla zranění, kterému i přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehla. V této souvislosti jsme zadrželi jednu osobu. Přesné okolnosti zjišťujeme,“ uvedla Policie ČR na síti X.
„Více informací aktuálně k případu poskytovat nebudeme. Sdělíme je, jakmile to okolnosti dovolí,“ doplnila v 16 hodin policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Podle pracovníka nákupního centra Zlatá Brána, u kterého se čin stal, došlo na místě ke rvačce.
„Někoho tam umlátili popelníkem. Nebylo tam ale odsud moc vidět, bylo to schované za dodávkou. Takže sami nevíme, co a jak,“ sdělil pro iDNES.cz muž, který si nepřál uvést jméno.
Verzí, co se stalo, už ale koluje několik. „Zaslechla jsem, že prý tam měl nějaký cizinec pobodat nějakou paní, ale jestli je to pravda, to nevím. Pak tu totiž další zákaznice mluvily o tom, že tam někoho ubili tyčí,“ řekla reportérovi prodavačka blízkého obchodu.
„Já jsem si zprvu přes regály zakrývající výlohu ničeho nevšimla, až mě upozornili zákazníci, že je tam policie a záchranka. Viděla jsem, že tam zatkli muže, který měl zakrvácené ruce. Pak to opáskovali a nakonec přijela pohřební služba,“ dodala.
Policie letos v Olomouckém kraji zatím eviduje tři vraždy. Naposledy v polovině února osmatřicetiletý muž v Šumperku bodl nožem do krku taxikářku, žena později zemřela v nemocnici. Loni byl počet vražd a pokusů o ni rekordní, jejich počet se zastavil na patnácti.