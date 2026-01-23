Podnik patří k absolutní světové špičce ve výrobě optických přístrojů a zařízení.
„Je to tradiční značka vyrábějící optiku i pro armádu. Firma si prošla náročným obdobím a teď se vrací k černým číslům. Zajímá mne, jak tato perspektivní výroba bude pokračovat dál. Je to také velký zaměstnavatel, bez ní by Přerov nebyl tím, čím je,“ řekl Pavel před vstupem do výrobního úseku.
V nutné kombinéze s kapucí a vybaven respirátorem si prohlédl čistou výrobu, kde firma produkuje vysoce přesné optické součástky a moduly používané při výrobě čipů.
Současnou návštěvu Pavel absolvuje bez manželky, která je zdravotně indisponována.
Dále má v pátek na programu setkání s primátory Přerova a Prostějova, poté poobědvá se starosty Prostějovska a Přerovska. Odpoledne navštíví prostějovskou firmu Koutný, která patří k české špičce ve výrobě pánské konfekce.
Návštěvu regionu ukončí Petr Pavel návštěvou vojenské skupiny speciálních sil v Prostějově.
V regionu je během svého funkčního období už potřetí. V roce 2023 navštívil severní část kraje, následně sem zavítal i po katastrofální povodni v roce 2024.