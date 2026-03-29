Návštěvníci olomoucké zoo loni utratili za občerstvení rekordních 33 milionů Kč

Návštěvníci zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni v tamní restauraci, kavárně a stáncích s občerstvením utratili rekordních 33 milionů korun, meziročně o 18 procent více. Průměrná útrata za občerstvení v zoo se ve srovnání s rokem 2024 zvýšila o 12 procent. ČTK informaci získala z výroční zprávy Zoologické zahrady Olomouc.
Zoo ve svém areálu provozuje bistro, kavárnu, restauraci a tři stánky s občerstvením. Tržby za občerstvení byly loni meziročně vyšší ve většině hlavní návštěvnické sezony. "Meziročně činí celkový nárůst obratu 18 procent, což bereme jako důkaz, že i při nevzrůstající návštěvnosti utrácejí návštěvníci stále více," stojí ve výroční zprávě zoologické zahrady. Náklady na gastronomický provoz v areálu zoo byly loni 28,3 milionu korun, zisk po odečtení režijních nákladů činil 1,3 milionu korun.
Lidé si loni v olomoucké zoo koupili méně tradičních párků v rohlíku a hranolků, naopak vzrostl prodej burgerů, polévek, hotových jídel, těstovin a palačinek. Zákazníci podle vedení zoo častěji kupují novinky v nabídce občerstvení. Zoo loni zaznamenala nárůst prodeje teplých i čepovaných nápojů, zároveň se zvýšil odbyt vratných kelímků s designem zaměřeným na chovaná zvířata. Prodej kelímků loni vzrostl o 2000 kusů na 34.196 kusů.
Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1819 zvířat 387 druhů. Branami zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni prošlo 378.619 návštěvníků, meziročně zhruba o 1300 víc. Zoo loni zvýšila tržby ze 129,3 milionu korun v roce 2024 na téměř 134 milionů korun, z toho 45,6 milionu korun připadlo na vstupné. Zahrada si svými aktivitami vydělá přibližně dvě třetiny částky potřebné na provoz. Od města, které je jejím zřizovatelem, dostává zoo příspěvek na činnost.