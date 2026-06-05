NCOZ prověřuje v kauze bitcoinů i okolnosti po darování kryptoměny ministerstvu

Autor: ČTK
  12:54aktualizováno  12:54
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se nadále zabývají částí trestního oznámení podaného ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem (za ANO) v souvislosti s kauzou bitcoinového daru. Týká se to událostí následujících po uzavření darovací smlouvy. V oznámení týkajícím se samotného převzetí daru žádné nové skutečnosti nezjistili, řekl na dotaz ČTK náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. V kauze jsou obviněni čtyři lidé, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS).

Tejc podal trestní oznámení kvůli výsledkům interního auditu k bitcoinové kauze letos v dubnu. Uvedl, že má podezření na trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Interní audit podle něj zjistil chyby jak před loňským převzetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti, tak i při prodeji kryptoměny kupcům.

Podle náměstka Bartoše bylo trestní oznámení podáno ministerstvem financí a ministerstvem spravedlnosti, směřováno bylo k NCOZ. Detektivové podle něj již vyrozuměli oznamovatele prostřednictvím jeho zmocněnce k částem trestního oznámení, které se týkaly již vedeného trestního řízení. "Zde nebyly zjištěny žádné nové skutečnosti, které by již policejní orgán dříve nebral v úvahu, případně nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly spáchání trestného činu dalšími osobami," uvedl Bartoš.

Současně však VSZ potvrdilo, že oznámení obsahuje i další okruh skutečností. "Trestní oznámení a jeho přílohy nicméně cílí i na některé další okolnosti, k nimž došlo po uzavření smlouvy o darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Tuto část policejní orgán dále vyhodnocuje," doplnil náměstek Bartoš. O jaké konkrétní skutečnosti jde, VSZ ve své odpovědi neuvedlo.

Tejc před podáním trestního oznámení zkritizoval nejen přijetí bitcoinového daru exministrem Pavlem Blažkem (dříve ODS), ale i uzavírání dohod s kupci kryptoměny v době působení bývalé ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS). Ta odmítla, že se při zpětném odkupu bitcoinů státem staly chyby.

Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun přijal tehdejší ministr spravedlnosti Blažek loni v březnu jako dar pro stát od odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, který je nyní obviněný z praní špinavých peněz. Stát bitcoiny nejprve prodával v aukcích, podle Tejce ale nepostupoval správně - například snížil nejnižší možnou cenu tak, že zřejmě přišel zhruba o 13 milionů korun. Za působení Decroix na ministerstvu pak stát uzavřel dohody o zpětném odkupu kryptoměny. Podle Tejce ale nejsou k dispozici záznamy o schůzkách nebo jednáních s kupci bitcoinů, a auditoři tak nemohli posoudit, zda bylo zvoleno nejlepší řešení jak po ekonomické, tak po právní stránce.

V případu byl již dříve obviněn kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market dárce bitcoinů Jiřikovský, letos na začátku května detektivové obvinili také Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. U jednoho z nich poté stíhání ještě rozšířili o další jednání týkající se praní špinavých peněz.

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