Při nehodě dvou aut na Olomoucku zemřel mladistvý spolujezdec. Zraněných je sedm

„Dopravní nehoda si vyžádala jeden lidský život, kdy se jednalo o osobu mladistvou, která cestovala jako spolujezdec v jednom ze zúčastněných osobních vozidel. Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování,“ uvedla policejní mluvčí Petra Vaňharová.
Hasiči a záchranáři po nehodě uvedli, že si vyžádala osm zraněných, z toho čtyři těžce. Jeden ze zraněných později zraněním podlehl.
Vážná nehoda se stala okolo 19. hodiny. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Čtyři lidé zůstali po nehodě v jednom z vozidel uvěznění, vyprostit je museli hasiči.
„Za pomoci hydraulických rozpínáků jsme rozevřeli prostor pod přístrojovou deskou a vyprostili dvě osoby. Dále jsme ustřihli zadní dveře, B sloupky a vytáhli další dvě osoby na páteřní desce a předali je záchranářům,“ popsal zásah mluvčí krajských hasičů Josef Koláček.
|
Senior v osobáku se v protisměru čelně srazil se sanitkou, převážela pacienty
Těžce zraněné pacienty zdravotníci převedli na umělou plicní ventilaci. Další čtyři lidé utrpěli lehčí zranění, mezi nimi zlomeniny končetin, řezné rány nebo otřes mozku. Záchranáři zraněné převezli do traumacentra olomoucké fakultní nemocnice.
Kvůli odstraňování následků havárie a zjišťování jejích příčin zůstala silnice II/365 několik hodin uzavřena. Motoristé museli až do nočních hodin využívat objízdnou trasu.
Podle dostupných údajů je spolujezdec 20. obětí letošních dopravních nehod na silnicích v Olomouckém kraji. Za celý loňský rok si vyžádaly 21 lidských životů.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz